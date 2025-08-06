８０回目の原爆忌を迎えた被爆地・広島は６日、犠牲者を悼む祈りに包まれた。

惨禍を生き延びた被爆者たちは高齢化し、体験継承に残された時間はどんどん少なくなっていく。それでも、核兵器廃絶の思いを受け継ごうとする多くの人たちがいる。

心のケロイド

鳥取市の被爆２世、柴田杉子さん（６２）は今年２月、核兵器廃絶運動に奔走した亡き父の被爆体験を語り始めた。被爆時に友人を助けられずに逃げた罪悪感を〈心のケロイド〉として生涯背負い続けた心情を、父が残していた手記で知ったのがきっかけだった。平和記念式典に父の位牌（いはい）を手に参列し、「お父さんの遺志を継ぎ、核なき世界を訴えていくからね」と誓った。

父の伊谷周一さん（２０１７年に８８歳で死去）は８０年前、経理官を養成する陸軍経理学校を受験するため、鳥取から広島市を訪れていた。爆心地から約１キロにあった宿泊先の旅館で被爆し、爆風で倒壊した建物の下敷きになった。何とかはい出し、大きなけがはなかったものの、吐き気や下痢の症状に苦しんだ。

戦後は貸衣装業を営みながら証言活動に力を入れ、国内外を飛び回った。２０００年に自宅が火事で焼け落ちた後も活動はやめなかった。

幼い頃は父のことを「平和のために戦っていて、すごい」と思っていたが、徐々に関心が薄まり、火事の後には「家族が大変な時になぜ？」と複雑な思いを抱くようになっていた。

父が寄稿文

父の死から４年後の２１年、１６歳で被爆死した河嶋守雄さんの遺族と会った。河嶋さんは「あの日」、同じ試験を受けるために一緒に旅館に宿泊していた父の友人だった。遺族から父が生前、「守雄君を助けられませんでした」と謝罪に訪れていたと知らされた。自身の知らない父の過去に触れ、「何があったのか、もっと向き合ってみよう」という気持ちが湧いた。

実家に市民団体の機関誌が十数冊あり、その中に父が被爆体験を記した寄稿文もあった。今まで手にしたこともなかったが、初めて目を通した。

〈崩れた建物の木組みが牢屋（ろうや）の格子のようになり、中で『助けてくれ』と叫ぶＫ君を徒手空拳では如何（いかん）ともならず、猛火に彼を見捨てて逃げたことの罪の意識、『心のケロイド』が私を苦しめます〉

「Ｋ君」は河嶋さんのことだ。助けられず、罪悪感を抱え続けていたことを知った。「核兵器廃絶運動に力を入れたのも、遺族に謝るための心の準備だったのかもしれない」。抱いていたわだかまりが消えた。

位牌に「不核」

寄稿文を読み込むうちに、「いつか人前でお父さんのことを伝えたい」と考えるようになった。昨年、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）がノーベル平和賞を受賞。「伝え続けていくことに意味があるんだ」と継承への思いが一層、強くなった。

今年２月に鳥取市であった平和賞受賞を祝う記念イベントでの証言を依頼され、迷わず引き受けた。約１００人の前で初めて父のことを話し、「核なき世界を願った被爆者としての父の輪郭をより鮮明に感じることができた」という。その後も２度、証言を行った。

父の位牌には「不核」と刻まれている。「被爆者たちが語ってきた平和な世界への思いを、私も訴えていく」。遺志を引き継いでいくことが、次の世代にできることだと考えている。（広島総局 岡本与志紀）