【大雨警報】新潟県・三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、弥彦村などに発表 6日23:08時点
気象台は、午後11時8分に、大雨警報（浸水害）を三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、弥彦村、田上町に発表しました。
下越、佐渡では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。下越、中越、佐渡では、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日未明
□大雨警報【発表】
・浸水
7日未明から7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日未明
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日未明
■加茂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日未明から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 7日未明
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■燕市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日未明から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■五泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日未明から7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日未明
■阿賀野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日未明から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 7日未明
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日未明
■弥彦村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日未明から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■田上町
□大雨警報【発表】
・浸水
7日未明から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒