気象台は、午後11時8分に、大雨警報（浸水害）を三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、弥彦村、田上町に発表しました。

下越、佐渡では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。下越、中越、佐渡では、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日未明

■三条市
□大雨警報【発表】
・浸水
　7日未明から7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日未明

■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日未明

■加茂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日未明から7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　7日未明

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■燕市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日未明から7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■五泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日未明から7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日未明

■阿賀野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日未明から7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　7日未明

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日未明

■弥彦村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日未明から7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■田上町
□大雨警報【発表】
・浸水
　7日未明から7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■関川村
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒