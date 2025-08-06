話題のテーマパークを編集部が総力取材！『るるぶジャングリア沖縄』8月5日（火）発売
JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシングは、『るるぶジャングリア沖縄』を2025年8月5日（火）に発売した。
■『るるぶジャングリア沖縄』とは
2025 年7 月25 日（金）に開業した「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」は、世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢が体験できるテーマパークです。そんな話題の施設を編集部が総力取材した「るるぶジャングリア沖縄」。その一部を、パーク開業を記念して特別公開。ジャングリア×沖縄旅行はこの1 冊にぜんぶおまかせ！
■大注目！アトラクションを徹底ガイド
標高約200ｍの高さからやんばるの森を望む贅沢な遊覧体験「ホライゾン バルーン」や、装甲車でジャングルの中にいるT-REXから逃げる「ダイナソー サファリ」など、注目のアトラクションを詳しく紹介。そのほかチケットの種類、利用条件まで、旅行前の計画に役立つ情報が盛りだくさん。ジャングリア沖縄でのお楽しみをしっかりとお伝えする。
■必食！パークグルメ＆厳選パークグッズを大解剖
パークには「パノラマ ダイニング」と「ワイルド バンケット」の２つのレストランと、フードカートが点在。編集部が取材した各レストランのおすすめメニューを紹介している。
恐竜やパークの様々な場面をモチーフにしたグッズが約500点揃うジャングリア沖縄。その中から、「身につけグッズ」「バラマキお菓子」などテーマごとに商品をピックアップ。旅行前の予習に役立てることができる。
■〈特別付録〉これがあれば安心！パークＭＡＰ＆アトラクション早見表
ジャングリア沖縄のパークＭＡＰをるるぶオリジナルで制作！パークの拠点から主要スポットまでの移動時間や、全フードカートの位置、各アトラクションの位置・特徴も見やすく紹介。パークでも持ち運びしやすいハンディサイズ。
うら面には、アトラクションごとに変わるプレミアム パスの有無や、年齢制限などがわかる一覧表を掲載。旅行前はもちろん、現地でのプランニングにも活用できる。
■その他、ジャングリア沖縄を楽しむ情報が盛りだくさん
・ジャングリア沖縄 満喫術
・スパ ジャングリアの魅力
・王道モデルプラン
・JUNGLIAオフィシャルホテルズ全紹介 ………など！大充実の1冊。
■王道観光スポットはもちろん、ジャングリア沖縄の前後で楽しめるスポットも厳選セレクト
沖縄美ら海水族館や首里城などの観光スポットや体験アクティビティも掲載。沖縄初めての方からリピーターまで満足できる最新情報を紹介している。ジャングリア沖縄周辺のグルメ情報も満載。
＜商品概要＞
書名：『るるぶジャングリア沖縄』
定価：1,250円（税込1,375円）
仕様：B5変型判（天地 223mm×左右 182mm）、本誌 96ページ（オールカラー）、大判付録1丁
発売日：2025年8月5日（火）
発行：JTBパブリッシング
販売：全国の書店、ネット書店
＜予約販売はこちら＞
オンライン書店での予約をスタートしている。
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4533168124/
■るるぶジャングリア沖縄 (るるぶ情報版)
