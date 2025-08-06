新型「“4人乗り”フェラーリ」初公開！ 全長4.6m級の「ちょうどいいサイズ」＆640馬力「V8TT」採用！ フロントミッドシップクーペ「アマルフィ」登場

新型「4人乗りフェラーリ」初公開

フェラーリは2025年7月2日、「ローマ」の後継車となるフロントミッドシップV型8気筒エンジン搭載の新型クーペ「アマルフィ」を発表しました。

2025年7月30日には日本でも初公開されています。

新型4人乗れるフェラーリ！

【画像】超カッコイイ！ これが新型「“4人乗り”フェラーリ」です！画像で見る（88枚）

南イタリアの景勝地・アマルフィ海岸にちなんだこの新型は、往年のグランドツアラーのコンセプトを現代的に再解釈した2＋2クーペモデルです。

美しいデザインと卓越した走行性能を備えながら、デイリーユースにも重点が置かれて開発。いわば「日常使いができるスーパーカー」です。

ボディサイズは全長4660mm×全幅1974mm×全高1301mm、ホイールベース2670mm、乾燥重量 1470kg。

従来のローマを正常進化させたスタイリングは、シャープなエッジと面の滑らかさを兼ね備え、リアにはアクティブリアスポイラーを搭載。アンダーフロアの最適化と相まって、空力性能をさらに引き上げています。

ローンチカラーであるグリーン系の「ヴェルデ・コスティエラ」は、アマルフィ海岸の海面に映る輝きにインスパイアされたもの。彫刻的な面を引き立てながら鮮やかでフレッシュな印象を与えます。

キャビンはデュアルコックピットレイアウトを採用。ローマの特徴でもあったフローティングセンタコンソールや縦型センターモニターは踏襲されず、センターコンソールはフラットな水平基調に、センターディスプレイは横型になりました。

またステアリング上のスイッチも静電容量式から物理スイッチになるなど、操作感と信頼性を重視した原点回帰の設計となっています。

新設計のHMI（ヒューマンマシンインターフェース）システムは3つのディスプレイで構成。運転席前の15.6インチメーター、中央の10.25インチディスプレイ、助手席側8.8インチスクリーンが連携し、情報を整理して表示します。

さらに「My Ferrari Connect」を搭載し、スマートフォンの専用アプリを介して車両の状態を遠隔確認できるコネクテッド機能も備えます。

パワーユニットは3855ccのV型8気筒ツインターボエンジンに8速DCTを組み合わせており、最高出力640馬力・最大トルク760Nmを発揮します。0-100km／h加速は3.3秒。最高速は320km／hです。

プラグインハイブリッドシステムを搭載したミッドシップ2シータースポーツ「296GTB」で初めて導入された「ABS Evo」やブレーキ・バイ・ワイヤも採用。制動力の制御精度を飛躍的に高め、高速走行時の安定感とブレーキフィールを向上させています。