HUAWEIスマホはふたたび日本に来るのか？--鍵を握る独自OS戦略と先進技術
かつて世界2位のスマホメーカーとして、「ライカと組んだカメラ」で一世を風靡したHUAWEI（ファーウェイ）。
しかし現在、日本ではそのスマホの新型を手にすることはできません。
米中の対立の中で失われた市場、そして消えかけた存在感。そんな"眠れる獅子"が、反撃の狼煙を上げたのかもしれません。
HUAWEI復活の象徴となるか、「Pura 80」シリーズ
7月22日、HUAWEIは、タイ、バンコクで世界市場向けの最新スマホ「Pura 80」シリーズを発表しました。他社を圧倒する高性能なスマホである本シリーズは、"HUAWEI復活"を象徴する端末になるかもしれません。
バンコクで開かれた発表会に参加した筆者が、日本にはなかなか入ってこないHUAWEIスマホの最新動向をレポートします。
世界シェア2位からの転落。制裁下を生き抜いたHUAWEI苦難の道
2009年からAndroidスマートフォンを展開し始めたHUAWEI。その後、Googleと共同開発したスマホ、「Nexus 6P」や、ライカと提携したPシリーズなどをリリースし知名度を向上。2018年にはAppleを越え、Samsungに次いで世界シェア2位にまで上り詰め、スマホの一時代を築きました。
しかし、2019年に状況は一変します。アメリカ政府は、HUAWEIが国家安全保障上の脅威になりうるとして、同社を「エンティティリスト（取引制限リスト）」に追加しました。これは、アメリカ企業がHUAWEIに製品を供給するには政府の許可が必要になるという、事実上の禁輸措置です。
アメリカ企業の部品やソフトウェアを調達できなくなったHUAWEIは窮地に立たされます。IntelやQualcommといった大企業がHUAWEIとの取引を停止。Googleも、Googleモバイルサービスの提供を停止したことで、HUAWEIスマホではGoogle PlayやYouTubeなどが使えなくなってしまいました。
さらに、2020年には台湾のTSMCなどで、米国製の製造装置を使って作られた半導体チップのHUAWEI向け出荷を禁止され、自社開発のKirinチップの製造もできない状況に。そのほか様々な最新技術へのアクセスも制限されました。
最新の半導体チップやGoogleサービスを失ったHUAWEIのスマホは、急激に国際市場で競争力を消失します。2021年の出荷台数は約-81%と激減。日本でも、2019年から大手キャリアでのHUAWEIスマホの取り扱いが停止され、現在に至っています。
半導体チップ、OSを国産化
HUAWEIスマホは完全に終了か…。ここ数年、長らくそんな空気が続いていました。
しかしここへ来て、HUAWEIが反転攻勢へと舵を切り換え始めています。ポイントは、遮断されてしまった半導体チップとOS。両者をいかに手に入れるかが、勝負の分かれ目です。
HUAWEIは、2024年に発売した「Mate 70」シリーズで、中国製の自社開発チップ「Kirin 9020」と、完全独自開発のOS「HarmonyOS NEXT」を導入しました。
その流れの上に立つPura 80シリーズも、独自半導体チップ「Kirin 9020」と独自OS「HarmonyOS 5.1」を搭載したモデルです。
「Pura 80」シリーズは、中国で先行的に発表されましたが、その後ドバイで、次いでタイで大々的に発表されました。長らくグローバル市場向けの発表会を行ってこなかったHUAWEIのここ最近の動向を見ると、世界市場を再度意識し始めていること、そして「Pura 80」が世界再進出の鍵となる端末であることが読み取れます。
寡占市場への挑戦と、世界市場への融和。HUAWEIのダブルOS戦略
バンコクの発表会には、アジア太平洋地域から多くのメディアやインフルエンサーが集まり、HUAWEIの"本気"が伝わってきました。
今回グローバル市場向けに発表されたのは、｢HUAWEI Pura 80 Ultra｣、｢HUAWEI Pura 80 Pro｣、｢HUAWEI Pura 80｣の3機種。中国市場向けと、グローバル市場向けではラインナップと仕様が若干異なります。
その中でも特に注目したいのが搭載OSです。
「Pura 80」シリーズにおけるHUAWEIのOS戦略は、2つの異なる軸で動いています。中国向け： 完全独自開発の「HarmonyOS 5.1」（非Android）を搭載グローバル向け： Androidベースの「EMUI 15.0」（Google抜き）を搭載
「HarmonyOS NEXT」の流れを汲む「HarmonyOS 5.1」は、従来のAndroidのオープンソースベースのOSではなく、iOS、Android OSに次ぐ、全く新しい第三のモバイルOSとしての地位を目指すものです。すでに世界中に強固なエコシステムを築き上げたiOSとAndroid OSを前にした、HUAWEIの一大挑戦。しかし、これまで多くの企業が進出を断念した領域であるという経緯も踏まえ、茨の道になることが予想されます。
サードパーティのアプリ開発者はこの第三のOS向けにもアプリを作り替える必要があるわけです。当然、スマホ体験の根幹たる、"アプリの不足"が当面の課題になるでしょう。
一方グローバル向けには、Androidをベースとした「EMUI 15.0」を採用しています。つまり、こちらはあくまでAndroid用のアプリは動くというもの。
この、「攻め」と「守り」の二面作戦は、HUAWEIが再び世界市場に打って出る戦略だと考えられます。米国制裁の中で、自力で世界市場に食い込もうとするビジョンを掲げつつも、世界市場との接点も確保しようとする、したたかさが見えてきます。
EMUI、実際に触ってみると、操作性に違和感はなく、お馴染みのアプリも多く使えるようでした。iOSにどこか似ているデザインが印象的。Google Playの代わりに、独自のアプリストア、「AppGallery」を備えています。
また、AI機能も大幅に進化しており、AI音声アシスタントはもちろん、撮影をサポートしてくれる機能や、ハンドジェスチャーで画面を操作できる機能など、他のOSでは見かけないものも搭載されているようです。
ファーウェイのスマホ、OSもレベル高い
先行するカメラ性能
チップやOSでやっと世界標準に迫ろうとしているHUAWEIスマホですが、カメラでは、他社を圧倒する性能を見せています。
もはや異次元。エグいほどズームできるスマホ｢Pura 80 Ultra｣をライバルと比べる
ファーウェイの最新スマホ、ゴツい｢おにぎり｣付けてきた。その正体はカメラ
「Pura 80 Ultra」の望遠カメラは、業界初の技術を使った2つの焦点距離を実現する特別な機構を持ち、メインカメラには明暗のディテールを正確に捉える1インチセンサーが搭載されています。
これまでもカメラ性能で注目を集めてきたHUAWEI。過去には多くの新技術を開発し、業界に影響を与えてきました。この路線を踏襲しつつ、徐々に整い始めてきたチップ性能やOSを基盤に、どこまで世界市場に食い込めるかが、今後注目したいところです。
スマートウォッチで存在感を維持。日本復活もあり得るか
そんなHUAWEI、現在日本市場においてはスマートウォッチで活路を見出しています。木村拓哉氏を広告モデルに採用したことでも、大きな注目を集めました。日本ではサードパーティアプリをダウンロードするような使い方はできませんが、バッテリー性能やデザイン製、コスパなどで徐々に浸透。世界市場では、Apple Watchを抜いて出荷台数首位を獲得しています。
実は、日本にショップもあるんです。ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaにはHUAWEIショップがあり、ウォッチの豊富なラインナップが並べられ、イヤホンを試すこともできます。
未だ火を消していないHUAWEI。「Pura 80」シリーズの日本発売のアナウンスはされていませんが、虎視眈々と日本市場でのスマホ販売復活を狙っているのだと感じました。
テクノロジーの分断が生む、体験格差
スマホのOSって言ったら、AppleのiOSかGoogleのAndroidっしょ？ 世界を見渡すと、実はそんなことないんです。Harmonyのほかにも、/e/OS（プライバシー重視）やKaiOS（Firefox OSをもとにした軽量OS）といった選択肢があります。日本にいると気づきませんが、世界は、テクノロジーにおいても分断されているんです。
HUAWEIの技術力は確かです。スマホカメラの可能性を押し広げるイノベーションの数々では、世界を牽引する存在であるとも言えるでしょう。アメリカの規制が幸か不幸か、独自路線の扉をこじ開け、新たな存在感を出し始めているように見えます。
だからこそ、HUAWEIのような企業が世界的な規制の対象となったとき、世界中の多くのユーザーが最新テクノロジーへのアクセスを失うという、機会損失、テクノロジー体験の格差が生まれる弊害も存在します。
人々の生活を豊かにするテクノロジーは、国境を越える存在であるべきでしょう。しかし、地政学的状況がそれを分断し、ユーザーにまで影響を与える。
今、私たちが体験している"便利"や"進化"が、決してグローバルスタンダードではないという現実に気づかされました。
Photo: 小野寺しんいち Source: HUAWEI