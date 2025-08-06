８０回目の原爆忌を迎えた被爆地・広島は６日、犠牲者を悼む祈りに包まれた。

惨禍を生き延びた被爆者たちは高齢化し、体験継承に残された時間はどんどん少なくなっていく。それでも、核兵器廃絶の思いを受け継ごうとする多くの人たちがいる。

１０歳で被爆した大阪市淀川区の鈴木信子さん（９０）は今回、初めて平和記念式典に参列した。同行の妹３人と原爆死没者慰霊碑に献花し、手を合わせた。

当時、広島市内の市街地にあった観音国民学校に通っていた。同じ社宅に住む同級生２人と一緒に登校する途中、爆心地から約１キロの路上で閃光（せんこう）に見舞われて意識を失った。気が付くとトラックの陰で倒れており、隣にいた２人の姿はなかった。

体が痛くてたまらず、泣きながら家に帰った。顔や胸に大やけどを負い、目や口は腫れ上がった。顔全体をガーゼで覆い、交換するたびに皮膚が剥がれた。「いっそのこと殺してと叫びたいくらいの激痛だった」

引っ越した先の大分県の小学校では「ゲンバク」と呼ばれた。「原爆に遭ったからには嫁にはいけない。手に職をつけないと」。美容師となり、大阪に移住。タクシー運転手だった一男さんと１９５７年に結婚し、男児２人を授かった。

７４年に夫が交通事故で他界。女手一つで子どもたちを育てた。被爆体験を語ることはほとんどなかったが、消息の分からない同級生２人のことはずっと頭に引っかかっていた。

２年前、大腸がんが見つかり、「原爆が落ちた時にいた場所にもう一度、立ちたい」との思いが強まった。今春、読売新聞社などが実施した被爆者アンケートが届いたことにも背中を押され、広島に行くことを決めた。

式典前日の５日、観音国民学校跡地を訪れた。同級生２人のことを思い出しながら手を合わせ、「久しぶり。また会いたいな」とつぶやいた。