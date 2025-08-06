【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富樫勇樹の「美しすぎるディープスリー」

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のベテランPGが流石の一撃を叩き込んだ。追い上げられた第1クォーター終盤、富樫勇樹の美しいディープスリーが炸裂すると、SNSでファンたちも大興奮していた。

アカツキジャパンは日本時間8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ1節でシリア代表と対戦。直前の強化合宿ではロスター外だった富樫、馬場雄大、富永啓生らも加わり、54年ぶりの王座を目指す戦いをスタートさせた。

第1クォーターは日本が9点のランを見せるなど優位に試合を進めていたが、タイムアウトを境にシリアが反撃を開始。15−13と点差を縮められていた。

すると残り3秒、32歳のベテランPGが圧巻ショットを決める。ゆっくりとしたドリブルで相手コートへとボールを運んだ富樫は、マークについたマジド・アルバシャと対峙。鍔迫り合いのように距離をジリジリと縮めていく。

そこへ川真田紘也がスクリーンをかけて、アルバシャノアの動きを制限。この隙を見逃さなかった富樫が、スリーポイントラインよりもはるかに後方からシュートを狙う。美しい軌道を描いたボールはそのままネットを揺らす。富樫の“ディープスリー”によって日本が18ー13と点差を広げて第1クォーターを終えた。

残り時間、点差を詰められている状況などさまざまな要因がある中で決めたロングレンジショットには、SNSのファンたちも反応。「この時間で決められるのが富樫」「その位置から打つか！」「この距離でも入っちゃうんだよなー！」「これは狙ってたな〜さすが富樫なんよ」「富樫のスリーって本当美しいよな」「たまらん！まじでここしかないってところで決めてくれるよな」「なんでそんなに簡単に決められるの？」と富樫に称賛の声が集まった。

また、「マイキーのナイススクリーン」「さすがマイキーのスクリーンや」「少しはマイキーの得点だね」「川真田いいぞ！」「川真田のスクリーンを信じて打つ富樫」など、シュートの時間を作り出した川真田への賛辞も多く見られた。

この日の富樫は、12分45秒のプレータイムに終わったが、5本中3本のスリーポイントシュートを決めるなど9得点をマーク。短い出場時間の中でも2つのアシストを記録するなど流石の活躍を見せ、日本を99−68の快勝に導いた。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

