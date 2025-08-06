広陵高校は６日、第１０７回全国高校野球選手権大会に出場する硬式野球部で１月に発生した暴力事案について、広島県高野連を通じて調査結果を含めた詳細を公表した。

▽広陵が公表した事案の概要は以下。

（１）事案発生日時・場所…令和７年１月２２日（火）広陵高等学校寄宿舎（清風寮）

（２）関係者

被害生徒Ａ

加害生徒Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以上４名

（３）事実

Ｂ〜Ｅのそれぞれが個別に被害生徒の部屋を訪れ、Ｂが胸を叩く、Ｃが頬を叩くという暴行をした。また、Ｄが腹部を押す行為をしたほか、Ｅが廊下で被害生徒の胸ぐらをつかむ行為をした。

さらに保護者から、不適切な行為をした生徒としてＦ、Ｇの名前が挙がったため聴取したが、不適切な行為は確認できなかった。後日、加害生徒４名が被害生徒に謝罪した。なお、被害生徒は３月末で転校した。

本校は事案の把握当日に広島県高野連に一報した。また、令和７年２月１４日、本校から広島県高野連に対して今回の事案について報告書を提出した。

被害生徒の保護者から「学校が確認した事実関係に誤りがある」との指摘があり、改めて部員に事実確認をしたが、新しい事実はなかった。

◇ ◇

広陵は事案が発生した経緯や調査結果を公表したうえで、加害生徒への処分についても説明。事件判明日から「１カ月以内に開催される公式戦に出場はできない」という指導もされたという。

同校はあらためて、「被害を受けられた生徒ならびにその保護者の皆さまには、重ねて深くお詫びを申し上げます。また、関係各位におかれましては、ご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを、お詫び申し上げます」と謝罪した。

広陵は７日の第４試合で旭川志峯（北北海道）と対戦するが、予定通り出場する方針。