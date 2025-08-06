「ＤｅＮＡ５−８広島」（６日、横浜スタジアム）

広島が相手の追い上げを振り切って４位に浮上した。先発・大瀬良が５勝目。広島に原爆が投下されて８０年という節目の日に、復興の象徴として生まれた地元球団が特別な白星を挙げた。

打線は同点の四回にモンテロが２試合連続本塁打５号２ラン。新助っ人はＤｅＮＡだけで４本塁打と、好相性ぶりを示した。さらに五回には末包９号２ランを放ち、東を５回１０安打６失点で攻略した。先発・大瀬良は六回途中８安打５失点で５勝目。試合後の新井貴浩監督（４８）の一問一答は以下の通り。

−打線が初回からつながった。

「みんな、いいスイングだったと思います。相手のエースからこれだけ点を取ってくれて、そこはチームとして自信にしていいと思います」

−東の得意球・チェンジアップを捉えた当たりも目立った。

「各自が絞り球をしっかり決めて。スエ（末包）にしても逃さずひと振りで仕留めているので、いいバッティングだったと思います」

−最近４番で起用を続ける末包について。

「少しずつ成長していると思いますよ。内容もいい打席が多いし、凡打の内容も良くなっているので、今やっていることを継続してもらいたい」

−大瀬良は六回のピンチで降板。

「粘り強く、球を散らしながら投げたと思います」

−末包が、ヒーローインビューで「特別な日」と。

「もちろん広島にとって８月６日というのは特別な日ですし、８０年という節目の年でもありますし、そういう特別な日にいい試合ができて良かったと思います」