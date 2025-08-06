あらやだ、全部カッコいい。

80年代のアメリカで巻き起こった“サタニック・パニック”と、その背後にある真実に迫るドキュメンタリー『サタンがおまえを待っている』が８月８日(金)よりいよいよ公開。６種類のオルタナビジュアルが解禁された。また、入場者プレゼントとして“サタニックビジュアルチラシ”が配布されることが決定した。

サタニック・パニック（悪魔に関する社会的パニック）を引き起こすきっかけとなった書籍「ミシェル・リメンバーズ」の著者、ミシェル・スミスと精神科医ローレンス・パズダー。オルタナビジュアルにはそれぞれ、ミシェルとパズダー医師、二人に関するモチーフや悪魔的シンボルがデザインされている。また、６枚目は懐かしいテイストのファンポスターを手掛けるコンビーフ太郎氏による、“モンド映画風”オリジナルビジュアルだ。入場者プレゼントとして配布されるB5サイズのサタニックビジュアルチラシにはこのビジュアルが採用されている。入場者に先着順でのプレゼントとなるためお早めにどうぞ。

『サタンがおまえを待っている』

2025年８月８日(金)新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

オルタナビジュアル