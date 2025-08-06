◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日 ▽１回戦 鳴門５―４天理（６日・甲子園）

初の２部制第４試合は、天理が鳴門に３点差逆転負けし、山梨学院に敗れたセンバツに続いて１回戦で敗退した。２０１０年以来、同校２度目の春夏連続初戦敗退で、甲子園８０勝と夏５０勝は持ち越し。奈良大会決勝と同じ右アンダースロー・松村晃大、左サイドスロー・橋本桜佑、右オーバーハンド・長尾亮大の“千手観音継投”がはまらず、奈良勢は２０１９年の智弁学園以来、６年ぶりの初戦敗退となった。

先発の松村は３―０の２回に１点を返されると、４回に橋本朋来（３年）に初球のスライダーを捉えられ、左越え２ランを浴びた。「ホームランを打たれた一球が考えのなさ。あれで流れが向こうにいった。ボール球を使えるカウントだったのに、簡単にストライクを取りにいった」と、大粒の涙を流した。

３―３の５回１死二塁で橋本が登板。２死一、三塁で４番・稲山壮真一塁手（２年）に勝ち越し打を許した。６回１死二塁で長尾にバトンを渡し、２死から小川大翔の中前適時打で５点目を失った。

それでも、センバツで登板機会がなかった３投手が聖地のマウンドを踏んだ。橋本は「全力を出し切れた。負けて悔しいので、来年のセンバツ、夏に戻って来られるように」と誓った。