◆天皇杯▽ラウンド１６（４回戦）鹿島３―２福岡（６日・メルカリスタジアム）

８強入りを懸けた鹿島―福岡の一戦は、鹿島が３―２で競り勝ち、ベスト８進出を決めた。雷により約５０分の中断を挟んだ“３時間半ゲーム”は、劇的な幕切れとなった。

＊ ＊ ＊

序盤は鹿島が主導権を握り、福岡を右に左に揺さぶりながら試合を優位に進める。１３分、チャヴリッチの突破が相手のファウルを誘い、ＰＫを獲得。これをチャヴリッチが自ら決め、先制に成功した。

しかし、雷の影響により前半３８分に一時中断となり、約５０分後に再開となると、アディショナルタイムに失点し、１―１で後半突入となった。

鹿島にとって嫌な流れとなったが、ＭＦ知念慶が空気を変える一撃を放つ。後半７分、右サイドを樋口雄太と荒木遼太郎で崩すと、知念が豪快に右足を振り抜き、勝ち越し点を奪った。

だが、これで試合を終わらなかった。途中出場のＦＷ鈴木優磨のＰＫ失敗もあるなど追加点を決められない中、アディショナルタイムに一瞬の隙を突かれて失点。延長戦突入となった。

延長戦は互いに疲労もあってオープンな展開となるが、決定機を決められない。それでも延長後半１１分、鈴木優磨がＣＫを頭で合わせて“３時間半ゲーム”に終止符を打った。

鈴木は「すみませんでした」と第一声。「迷惑をかけてしまった。今度こういう時があれば、どうぞブーイングをしてください」とゴール裏をあおった上で「必ず優勝します！」と力強く語った。