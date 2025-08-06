◆第１０５回 天皇杯▽４回戦 広島３―０清水（６日・エディオンピースウイング広島）

広島が３発快勝で８強入りを決めた。広島平和記念日に行われた一戦の後、サッカー日本代表の森保一監督が取材に応じた。

試合の前には、平和記念公園での平和記念式典にも参列。「ずっと個人的に出たいと思っていまして、協会と相談をしたところ代表監督として行くことを許可してくださった。沖縄の慰霊の日に続いて、参加させていただいた」。試合前にはスタジアム全体で黙とうをささげるなど、特別な思いもあった一戦。式典から試合まで、１日を通して「世界で初めて戦争で原爆が落とされて、多くの尊い命が失われた。被爆者の方々が８０年という長い間、心も体も傷を負ってきている。遺族の方々も突然亡くなった命、苦しんで亡くなった方々のことを思ってずっと傷ついてきているということを式典で感じた。被爆者、遺族の方々に心を寄り添わせてこれからも一緒に痛みを感じていきたい。

このスタジアムも被爆で破壊された光景の一部だったと思う。それでもこうやって素晴らしいスタジアムができたり、街が復興されたりということで復興に携わってきてくださってくれた方々にも本当に感謝の気持ちも改めて強く持てた。いろんな方々とともに、未来へ向かっていきたい」と、感じた多くの思いを言葉にした。

試合では７月の「Ｅ―１選手権」でＡ代表に選出されていたＭＦ田中聡、ＦＷ中村草太がそれぞれ得点に絡む活躍を見せた。森保監督は、田中について「（ベルギーから帰ってきて）目指すべき目標や基準が明確であるからこそ、湘南でも広島でも自分の特長を出せていると思う」と評価。中村については「最初から背後を取る、ゴールへ向かうという特長を発揮していた。守備でも、次の選手のサポートとなるような守備をしていた。さらに高いレベルを目指して続けてほしい」と、両選手のさらなる成長を期待した。