歌手で俳優の杉良太郎さん（80）が4日、厚生労働省が主催するイベント『知って、健康デー 2025 in 浅草』に、妻の伍代夏子さん（63）、EXILE MAKIDAIさんたちと共に登場。杉さんが握力測定に挑戦しました。

イベントでは、加齢によって筋肉量が減り身体機能が低下する『サルコペニア』かどうかを知るために、握力を測定することに。男性は28キロ未満、女性は18キロ未満だと『サルコペニア』の可能性があると説明される中、事前に握力を測ったという杉さんは「91キロ･･･」と告白。伍代さんは「おかしいですよね？そんなのありえないですよね絶対。本当に？」と聞くと「握ってみれば（分かる）」と意欲を見せました。

■杉良太郎 握力の数値に納得いかず

実際に握力計が用意され、測定してみると表示されたのは43.8キロ。その結果に杉さんは「ちょっとさっき（測った）のと違うじゃない！さっきのは90（キロ）あったじゃない！」と結果に納得いかない様子を見せました。

その後、EXILE MAKIDAIさんも握力を測定すると47.7キロを記録。その結果にEXILE MAKIDAIさんは「あまり杉さんと変わらない。年齢を考えると杉さんがいかにすごいかが分かりました」と思わず感服していました。