大森南朋（53）、嵐の相葉雅紀（42）、松下奈緒（40）がトリプル主演するテレビ朝日ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）の第5話が6日に放送された。話題のシーンや出演者を振り返る。

同作は2009年に警視庁に新設された分析・追跡に関して最先端の捜査を行う専門部隊・SSBC（捜査支援分析センター）を舞台にした新しい刑事ドラマ。大森、相葉が所属するSSBCが最先端技術を駆使して犯人を追い詰めていく様子を描く。

＜※以下、ネタバレ有＞

第5話では、遠藤憲一が演じる捜査一課長・八重樫雅夫の双子の兄が登場。捜査一課長でありながら、相葉演じる警察庁キャリア官僚・名波に頭が上がらず、毎回「はうっ！」を繰り出してしまう八重樫。“ザ・中間管理職”の悲哀すら感じさせる姿は回を追うごとに人気を集めており、双子の兄の登場を受け視聴者からはさらなる反響。

「エンケンさんの双子の演じ分け最高」「一課長の双子のお兄さんこれからも出演して欲しい」「双子の気持ち分かり過ぎて会見で号泣しちゃう一課長可愛いw」などの声が上がった。

さらに今回は八重樫のお決まりのセリフ「はうっ！」が双子の兄から繰り出され「『はうっ！』は双子の兄が」「お兄さん『はう〜！』て」「お兄さんもやっぱり『はうっ』」と大反響だった。