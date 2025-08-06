「プロレス・スターダム」（６日、後楽園ホール）

シングル最強を決める毎年夏恒例の５★ＳＴＡＲ ＧＰの公式戦が行われた。レッドスターズＡブロックでは、ワールド王者の上谷沙弥が１１分５４秒、旋回式スタークラッシャーから片エビ固めで、羽南から３カウントを奪取。無傷５連勝で勝ち点１０に伸ばした。羽南は２勝２敗１分け（勝ち点５）となった。

朝の生番組「ラヴィット！」（ＴＢＳ系）出演で注目を集める上谷。バラエティとは１８０度違った、華麗かつ冷徹なヒールファイトを展開。「正義を輝かせたい」と意気込む羽南を返り討ちにした。

勝ち誇る上谷がマイクで言い放った。「正義が輝くプロレスをする？笑わせるんじゃないよ。この世界はな、強いやつが勝つ！悔しかったら、お前の手で沙弥様を止めてみろ」。貫禄すらを漂わせリングで「沙弥様の勢いはまだまだ止まらない。赤いベルトを持ったまま、５★ＳＴＡＲを全勝優勝して、去年の準優勝の屈辱を全部晴らしてやるよ」と宣言。「しもべ達よひざまずけ、永遠に、さようなら」と言い残して引き揚げた。

試合は羽南のエルボースマッシュ、サイドバスターなど力強い攻めで劣勢に立つ場面もあったが、バックドロップを回避してのフットスタンプで流れをつかむと、二段蹴りを顔面に決め、浴びせ蹴りで追撃。最後は旋回式スタークラッシャーで決着を付けた。

バックステージでも「沙弥様は無双状態なんだよ」と高笑いの上谷。羽南の健闘は認め「いつか最高峰のベルトを戦いたい相手の一人。期待しているよ」とエール。最後まで上から目線を崩さなかった。

羽南は「負けました」とポツリ。それでも「全然心は折れてないです。だって私しかいないですよ。上谷沙弥を止めるのは。絶対に私が止めてみせます。私が正義が輝くプロレスに絶対します」と前を向いた。