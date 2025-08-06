Wpc. Patterns×靴下屋の花柄ソックスで足元に華やぎを♪

足元から気分を上げたい、そんなあなたにぴったりのコラボが登場です。ライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」と、高品質ソックスで人気の「靴下屋」が初のタッグを組み、遊び心あふれるデザインと快適な履き心地を両立したオリジナルソックスを発売。今回は3種の花柄テキスタイルが登場し、日々のコーディネートに彩りを添えます。キャンペーン情報もお見逃しなく♡

Wpc. Patternsの花柄が足元に

Wpc. Patternsの人気テキスタイルが、靴下屋ならではの技術で表現された限定ソックス。

クッカ柄を採用した「FLOAT KUKKA LOW CREW」（税込1,320円）は、立体感のある編み模様が特徴で、さりげない存在感を演出。フェミニンにもカジュアルにも合わせやすい一足です。

ピオニ柄の「PIONI LOW CREW」（税込1,540円）は大ぶりな花柄が印象的で、足元を主役にしたコーデにぴったり。どちらも22.5cm～24.5cmのサイズ展開です。

やさしいカラーがトレンド感UP

韓国風カラーとやわらかい柄が魅力の「FLOAT MERRY FLOWER LOW CREW」（税込1,430円）は、控えめながらも記憶に残る可憐なデザイン。

スニーカーやサンダルとも好相性で、春夏秋冬問わず重宝します。やわらかな履き心地と上品な立体感で、足元に自然な華やかさをプラス。

3種類すべてが、Wpc. Patternsらしい色使いと表情豊かな編地で、毎日のスタイリングに花を添えてくれます。

限定プレゼントキャンペーンも♪

靴下屋店舗またはTabio公式オンラインストアにてコラボ商品を購入すると、抽選で50名様にWpc.の折りたたみ傘“ベビーアンブレラ”が当たるキャンペーンを実施中。

対象期間は2025年8月6日(水)～8月19日(火)まで。購入時に配布されるチケットの二次元コード、または特設サイトの応募フォームから簡単に応募できます。

ピオニ・クッカ・カメリアの3柄からランダムでプレゼント。気になる方はお早めにチェックしてみてください。

足元から始まる、私らしさ

Wpc. Patterns×靴下屋の初コラボは、テキスタイルの華やかさと品質の良さを兼ね備えた“足元から魅せる”大人のソックス。

お気に入りのデザインを身に着ければ、毎日のコーディネートがもっと楽しく、自分らしいスタイルが見つかるはず。

おしゃれ心をくすぐるデザインと心地よさを兼ね備えたこの3足で、足元から気分を上げてみませんか？数量限定＆キャンペーン付きなので、お早めにチェックしてみてくださいね♡