【天皇杯ラウンド16】前回王者の神戸が８強進出。相模原が秋田に競り勝ち、鹿島は優磨弾で接戦を制す
８月６日に、天皇杯のラウンド16の７試合が各地で開催された。
FC東京はC大阪に２−１で勝利。町田は京都を１−０でくだし、広島は清水に３−０の完勝を収めた。
浦和は山形に２−１で逆転勝ち。相模原は延長戦の末に秋田に２−１で競り勝った。
J１クラブを連破して勝ち上がってきた東洋大は、前回王者の神戸と激突。１−１で迎えた延長戦後半の終了間際に失点し、惜しくも１−２で敗れた。
雷の影響で試合が一時中断した鹿島対福岡は、120分の激闘に。２−２で迎えた116分に鈴木優磨が勝ち越し弾を挙げ、鹿島が３−２で接戦を制した。
天皇杯のラウンド16の結果と予定は以下のとおり。
▼８月６日開催分
FC東京 ２−１ C大阪
町田 １−０ 京都
広島 ３−０ 清水
山形 １−２ 浦和
鹿島 ３EX２福岡
相模原 ２EX１秋田
神戸 ２EX１東洋大
▼８月13日開催分
東京V 19:00 名古屋
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
