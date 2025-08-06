◇天皇杯4回戦 鹿島3―2福岡（2025年8月6日 メルカリスタジアム）

鹿島が福岡との死闘を制し、2大会連続の8強入りを決めた。2―2で迎えた延長後半11分、FW鈴木優磨が決勝ゴールを決めた。

序盤から球際で激しい攻防が続いた中断明けの一戦。前半13分にFWチャヴリッチが自ら獲得したPKを沈めて先制すると、安定した試合運びでペースをつかんだ。だが、試合は同38分すぎに雷の影響で約50分間中断。再開後の隙を突かれ、前半アディショナルタイムにDF前嶋洋太にゴールを許した。

同点で折り返した後半7分、MF知念慶が豪快なミドルシュートを沈めて再びリードを奪う。ペナルティーエリア手前でこぼれ球を拾った元ストライカーは、体勢を崩しながら右足を振り抜き、ゴール左隅を打ち抜いた。その後も攻撃の手を緩めることなく、鹿島が主導権を握る。しかし鈴木がPKを失敗するなど再三の決定機を生かせず、追加点を奪えないままで迎えた同アディショナルタイム。ゴール右の角度のない位置からFWシャハブ・ザヘディに強烈なシュートを浴び、勝利目前で同点に追いつかれた。

それでも総力戦で延長を戦い、最後は右CKから鈴木がPK失敗を取り返すヘディングシュートを流し込んだ。午後7時にキックオフした試合は同10時35分に決着。東京駅行きの最終バスが同10時30分に出発した後に、試合終了のホイッスルが鳴り響いた。