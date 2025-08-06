実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が6日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、ペーパーティーチャーを歓迎すべき理由について語る場面があった。

「ペーパーティーチャー」とは、教員免許を持っているものの、教員として働いた経験がない人のことを指す。全国の約2割の公立小中学校で教員が不足していることから、それを補う役割として注目が集まっている。

一部で「簡単な仕事ではない。教育をバカにしてもらっては困る」という批判の声もあるが、ひろゆき氏は「勉強を教わるんだったら、学校より塾の方が効率いいっていうのは、常識だと思うんですよね」と切り出す。

「じゃあ学校に行く理由は何かっていうと、人間関係を調整するためだと思ってるんですよ。生徒同士でもめたときに仲直りするとか、将来の話をするとか。社会人経験がある人と学校の中しか知らない人だったら、そりゃ社会人経験のある人の方が、その先の人生を教えられるよねって。だからペーパーティーチャーの方が優秀なんじゃないかなと思います」と持論を展開していた。