世界ランキング２１位のバスケットボール男子日本代表が６日、アジアカップＢ組の初戦（サウジアラビア・ジッダ）に臨み、同７１位のシリア代表に９９―６８で逆転勝ちを収めた。

この日は富永啓生（レバンガ北海道）、テーブス海（Ａ東京）、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）、吉井裕鷹（三遠）、馬場雄大が先発出場した。

日本は第１クオーター（Ｑ）を１８―１３で５点リードして終える。第２Ｑはチーム全体で攻守においてミスが目立ち、格下相手に３２―４１で９点リードを許して前半を折り返す。

それでも第３Ｑに吉井が３Ｐシュートを２本決めるなど躍動し、逆転に成功。第４Ｑも日本はリードを守り切り、シリアを下した。主将のホーキンソンがチーム最多の２６得点１３リバウンドの活躍。富永が１８得点、吉井が１７得点をマークした。

試合後、日本テレビのインタビューでトム・ホーバス監督（５８）は「前半は少しうちのバスケが上手にやれなくて、後半は特別なことじゃなくて細かいことをとりあえずやろうと。試合は４０分間、うちのプレッシャーディフェンスは（シリアに）すごく効いたと思う。前半最後の方、相手は少し疲れたかなと。みんな本当に落ち着いて、うちのバスケをやりました」と振り返った。

日本は８日の第２戦で、世界ランク２８位のイランと対戦する。