エボリューション６日の新木場１ｓｔリング大会で「Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｓｔｒｏｎｇ Ｗｏｍａｎ’ｓ Ｃｈａｍｐｉｏｎ」（エボ女ストロング王座）初代王者のＺＯＮＥＳが挑戦者のソイを退け、初防衛に成功した。

ＺＯＮＥＳは７月に行われた初代王者決定トーナメントで頂点に立ち王座を戴冠。決勝戦後のリングで挑戦を表明したソイとのＶ１戦が決定していた。

序盤、ショルダータックルの意地の張り合いに敗れたＺＯＮＥＳは場外戦でもいすに叩きつけられるなど、ソイにペースを握られる。リングに戻った後、バックに回って首を絞め上げようとするも、ロープにエスケープされ、なかなか流れをつかめない。一進一退の攻防の中、強烈なビンタを２発もらい、あわやノックアウトという場面もあったが、起死回生のドロップキックを決め復活したＺＯＮＥＳは、デスバレーボムをさく裂。そのままダメ押しのラリアートで３カウントを奪った。

試合後マイクを握ったＺＯＮＥＳは「お前には団体を背負って立つ気概がないって言ったけど、気概あるよ。素晴らしいど根性ガエルでした」とソイをたたえた。その後、現れたのはＴーＨＥＡＲＴＳの叶ミクだった。次期挑戦者として名乗りを上げるも、ＺＯＮＥＳは実力不足としてこれを拒否。まずは来月ノンタイトルのタッグマッチで激突することが決定した。初代王者の防衛ロードがどこまで続くの注目だ。