◆バスケットボール男子 アジアカップ 日本９９―６８シリア（６日、ジッダ）

５４年ぶりアジアの頂点へ、ホーバスジャパンがグループリーグ初戦を快勝で飾った。世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で勝利。目標のグループリーグ１位通過へ好発進を切った。

パリ五輪代表の富永啓生（北海道）は第４クオーターに２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決めるなど、チーム２位の１８得点を挙げ、勝利に貢献した。前半は３２―４１とリードを許す展開となり、「なかなかうまくかみ合わなかったり、雰囲気も問題はあった」と振り返った。後半に６７得点を挙げチームは逆転。「優勝を目指していて、こんな試合をしてはダメだという前半だった。後半は自分たちのプレーを意識して、点差ひっくり返すことができた」とうなずいた。

自身は前半で持ち味の３Ｐが決まらなかったが、試合終盤で修正。「前半は決まらなくてチームに迷惑をかけた。どうにか後半は、というところで２本決められた」。８日には世界ランク２８位のイランと対戦。「グループリーグでイラン戦が一番重要視される。次の試合はすごく大事。しっかり休んで、あさって勝利できるように頑張りたい」と意気込んだ。