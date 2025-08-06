スヌーピー限定デザインのコラボコスメがかわにしみきプロデュースの「muice」から登場！チークもハイライターもかわいすぎ
チャンネル登録者数100万人超えの人気美容系YouTuber・かわにしみきさんプロデュースの「muice(ミューイス)」から、ブランド初となる「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボアイテムが登場！スヌーピーと仲間たちがデザインされた限定パッケージに、コラボ限定カラーも。2025年8月10日(日)からは日本橋でポップアップストアも開催される。
■限定コラボアイテムで叶える、ふんわり愛されフェイス
「よくばりは、カワイイ。」をコンセプトに、手に取りやすい価格と高い機能性で幅広い世代から愛されている「muice」。今回はPEANUTSの仲間たちが、「ぽわんチーク」に「うるみハイライター」、「ちゅるリップランパー」など人気アイテムを彩る。限定カラーを使って、この夏だけの愛されフェイスを作ろう。
■「ぽわんチーク」(各990円)
ふんわり発色で大人気の「ぽわんチーク」からは、今回のコラボでしか手に入らない限定カラーが2色登場。
「PN01 コットンメロリーナ」は、ピンクとオレンジをMIXさせた絶妙なニュアンスカラー。ブルベさんはオレンジメイクに、イエベさんはピンクメイクに使える万能カラーだから、パーソナルカラーに悩む人にもぴったり。
「PN02 ベビメロピンク」は、既存の人気色「03 ばぶみピンク」よりもさらに青みがかった明るいトーンのピンク。多幸感と透明感の両方を叶えて、まるで赤ちゃんのようなあどけないほっぺに仕上げてくれる。
■「うるみハイライター」(968円)
しっとりツヤ肌を叶える「うるみハイライター」には、限定色「PN01 ベビーサイダー」が仲間入り！涼しげなホワイトブルーは、肌のくすみを飛ばして、さわやかな透明感のある頬に仕上げてくれるから、この夏のマストハブアイテムになりそう。また、人気カラー「02 サクラスノー」もコラボ仕様のパッケージで登場する。
■「ちゅるリップランパー」(各990円)
ちゅるんとツヤめくプランパーには、コラボ限定色「PN01 モアチャイ」が登場。白みのあるブラウンカラーは、手持ちのリップの上から重ねて、肌なじみの良いカラーにニュアンスチェンジできる。毎日使いしやすいクリアカラーの「01 デイリーピュア」もコラボパッケージで展開されるので、お見逃しなく。
■「デイリースキンプライマー」(1045円)
普通肌・乾燥肌の方におすすめの保湿系下地も、チャーリー・ブラウンとスヌーピーをあしらったかわいらしいコラボパッケージで登場！自然なトーンアップ＆肌悩みをカバーしてくれる使用感はそのままに、毎朝のメイクタイムが楽しくなりそう。
■tilnusとの合同ポップアップストアを日本橋で開催！
コラボアイテム発売を記念して、2025年8月10日(日)〜17日(日)の期間限定で、東京・日本橋の「0th Hub Nihonbashi」にて「muice」×「tilnus(ティルナス)」合同ポップアップストアが開催される。
会場内には大人気のスヌーピーをはじめとしたPEANUTSの仲間たちが描かれ、いるだけで心踊る楽しい空間に。新商品の先行販売はもちろん、100パーセントVEGANのノンフライドーナツを提供する「VENUTS」の期間限定カフェも併設されるから、お友達と一緒に訪れるのもおすすめ！
ちなみに、日韓共同開発コスメブランド「tilnus」からは、「サンリットパール ティント」(1650円)と、ティントをチャーム感覚で持ち歩ける「サンリットパール ティント ケース」(550円)がPEANUTSコラボで登場。両ブランドのアイテムをまとめてチェックできる絶好のチャンス！
■購入方法は3通り
気になる購入方法は3つ。まず、2025年8月8日(金)23時59分まで、muice公式オンラインサイトで先行予約を受付中！確実に手に入れたい人は、この期間中の予約がおすすめ。
ポップアップストアでは2025年8月10日(日)から先行販売がスタート。こちらでは、実際に商品を手に取って試すことができる。そして、2025年8月13日(水)からは全国のアットコスメストア、ロフト、ハンズ、プラザなどで発売される。
かわにしみきさんは今回のコラボについて「ついに!!muice初のキャラクターコラボが実現しました。イラストがどれもかわいくて持っているだけでもテンションが上がるコスメに仕上がりました」とコメント。スヌーピーの愛らしさとmuiceの機能性が融合した今回のコラボアイテムで、毎日のメイクタイムをもっと楽しく、もっとかわいく彩ってみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
