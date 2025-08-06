芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長の通夜が5日、東京・護国寺で営まれ、多くの著名人が参列。川村会長を追悼しました。

通夜には、俳優の佐藤浩市さん（64）、小栗旬さん（42）、秋元康さん（67）、岸部一徳さんらが参列に訪れました。

渡辺謙さん（65）は「僕の危機的な状況を2度も救っていただいて。今、こうやって仕事ができているのは川村さんのおかげなので」と語り、「残念ではありますし、でも、らしい最期を迎えられたんだなと思って。“お疲れさまでした、ありがとうございました”という気持ちで参りました」と言葉にしました。

■小林幸子「会長がいなかったら存在しないくらい」 川村会長を追悼

タレントのコロッケさん（65）は「信じたくないっていうのが本音」と語り、歌手の小林幸子さん（71）は「会長がいなかったら存在しないくらい、本当にお世話になりました」とコメントしました。

また、ケイダッシュに所属している俳優の高橋克典さん（60）は、「30年お世話になりましたけど、とても、いつも優しい方で。なにか作品を見て、一言くださる。やっぱりうれしかったですね」と思い出を振り返りました。