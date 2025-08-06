元乃木坂46で俳優の生田絵梨花さん（28）が4日、ソロアーティストとして2年目に挑んだ全国ツアー「Erika Ikuta Tour 2025『bitter candy』」のファイナルを東京国際フォーラム ホールAにて開催。約1万8000人を動員した全7会場を巡るツアーを完走しました。

2021年に乃木坂46を卒業し、現在はミュージカルをはじめTVドラマ・映画など幅広く活躍している生田さん。 数々の歌番組やミュージカルへの出演を果たす確かな歌唱力、そして幼少期から磨き上げたピアノの実力は各方面から高い評価を得ており、新型コロナウイルスの流行による自粛期間に、独学で作詞作曲を始めました。

今回のツアーでは、自身のオリジナル楽曲を中心に、カバー楽曲やギター曲を織り交ぜた全19曲を披露。ピアノ、ギター、そして歌で届けたステージは、表現の幅をさらに広げた内容となりました。

生田さんはMCで、「わたしひとりじゃできなかった。みんなのパワーのおかげ」と語り、ファンとともに作り上げたツアーであったことが強く印象づけられました。

なかでも注目は、ピアノの弾き語りでサプライズ初披露された新曲『ピリオド』。

9月3日に配信リリースを予定しているこの楽曲は、生田さん本人も作詞に参加しており、大人の恋愛模様を描いたバラードとなっています。

なお、本公演の模様は8月29日にHuluにて配信されることが決定しています。