◇セ・リーグ 中日2-3阪神（2025年8月6日 バンテリンD）

中日は2試合連続で救援陣が踏ん張れず、逆転負けで3連敗。借金10となり、5位に転落した。

0―0の2回1死三塁で、石伊の左中間適時二塁打で先制。1―1の5回1死では上林の右12号ソロで、再びリードした。

誤算は8回。2番手・藤嶋が2死三塁で、佐藤輝に左前適時打を浴びて同点。延長10回には、前夜、佐藤輝に逆転V3ランを浴びた橋本が1死も奪えず満塁を招いて降板。代わったマルテが1死後、大山に押し出し死球を与え逆転負けした。

井上監督は「そこ（8回）だな、問題は。今日もそういうところ。ロースコアで勝つのが、うちの野球なんだが、そこで勝ちきれないというところが…」と悔やんだ。

続けて、「みんな、どうやってやろうかと考えて、投げている選手も必死に投げているんだけども。そこが勝ちにつながらない原因かな。そこに尽きる」と振り返った。

また、8回に藤嶋を起用したことには、「いるメンツで誰がいいかと考えた時に、相手との相性やブルペンからの推薦もあったり、そういう中で首脳陣で考えて決めている」と話した。