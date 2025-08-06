きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４７円台での上下動に終始している。本日１４７．８０円付近に来ている２１日線に接近すると上値を抑えられる一方、さらに下値を試す動きも限定的となっている。



状況に変化はなく、先週の驚きの米雇用統計を受けた急落からは一服しているものの、積極的に買い戻しを強める動きまでは見られない。先週の米雇用統計を受けてＦＲＢの早期利下げ期待が台頭しており、それがドル円の買い戻しにブレーキをかけている状況。次のアクション待ち。



短期金融市場では９月の米利下げ確率が９０％近くまで上昇しているほか、年内２回の利下げも完全に織り込み、３回の利下げを３５％程度の確率まで織り込む動きとなっている。



円については厚労省が本日、６月の毎月勤労統計を発表していたが、名目賃金は前年比で２．５％増加し、前月からは伸びが加速したものの予想は下回った。一方、インフレを加味した実質賃金は１．３％減少し、予想よりも大きな落ち込みとなった。ただ、エコノミストからは「賃上げが着実に広がっており、日銀の利上げを支える要素となり得る」との評価も出ていた。



本日の勤労統計は、日銀の利上げを正当化まではしないものの、拒む材料ではないと見られているようだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７円に観測されている。



6日（水）

147.00（15.6億ドル）



7日（木）

147.65（11.4億ドル）

148.50（12.4億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

