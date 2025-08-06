【洪水警報】石川県・穴水町に発表 6日22:37時点
気象台は、午後10時37分に、洪水警報を穴水町に発表しました。
能登では、7日夕方まで土砂災害に、7日朝まで低い土地の浸水に、7日未明から7日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日未明から7日昼前にかけて警戒
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 80mm
7日未明から7日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日未明から7日昼前にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 6日夜遅く
□洪水警報
7日未明から7日昼前にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 6日夜遅く
□洪水警報【発表】
7日未明から7日昼前にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日未明から7日昼前にかけて警戒