気象台は、午後10時37分に、洪水警報を穴水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・穴水町に発表 6日22:37時点

能登では、7日夕方まで土砂災害に、7日朝まで低い土地の浸水に、7日未明から7日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■七尾市

□大雨警報

・土砂災害

7日未明から7日夕方にかけて警戒

・浸水

7日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

7日未明から7日昼前にかけて警戒



■輪島市

□大雨警報

・土砂災害

7日夕方にかけて警戒

・浸水

7日朝にかけて警戒

3時間最大雨量 80mm





□洪水警報7日未明から7日昼前にかけて警戒■珠洲市□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日未明から7日昼前にかけて警戒■志賀町□大雨警報・土砂災害7日未明から7日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 6日夜遅く□洪水警報7日未明から7日昼前にかけて警戒■中能登町□大雨警報・土砂災害・浸水7日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■穴水町□大雨警報・土砂災害7日未明から7日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 80mmピーク時間 6日夜遅く□洪水警報【発表】7日未明から7日昼前にかけて警戒■能登町□大雨警報・土砂災害7日夕方にかけて警戒・浸水7日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報7日未明から7日昼前にかけて警戒