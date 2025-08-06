TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時37分に、洪水警報を穴水町に発表しました。

能登では、7日夕方まで土砂災害に、7日朝まで低い土地の浸水に、7日未明から7日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日未明から7日昼前にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　7日未明から7日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日未明から7日昼前にかけて警戒

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　6日夜遅く

□洪水警報
　7日未明から7日昼前にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　7日未明から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　6日夜遅く

□洪水警報【発表】
　7日未明から7日昼前にかけて警戒

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日未明から7日昼前にかけて警戒