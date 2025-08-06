irienchy、東京・大阪・福岡を回る＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞開催決定
irienchyが、＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞を開催することを発表した。
本発表は、＜irienchy Major 2nd シングルリリースパーティー＞にてアナウンスされ、10月4日に大阪・LIVE HOUSE Pangea、11月3日に福岡・LIVE HOUSE Queblick、11月8日に東京・Shibuya eggmanと3都市を回るツアーを予定している。
共同主催となるのは宮原颯（Vo, G）と同郷である福岡で活動中のロックバンド・no moreだ。チケットは、本日23時より発売開始となるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞
2025年
10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more
11月8日（土）Shibuya eggman（東京）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
◆チケット種別
・前売りチケット：2,500円
・当日券：3,000円
※入場時ドリンク代別途必要
※オールスタンディング
◆チケット受付期間：8月6日（水）23:00〜公演前日23:59
https://eplus.jp/irienchy/
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
◾️その他ライブ情報
2025年
8月8日（金）＜NIGHT OF “CLOWNS” VOL.17＞ 広島・SECOND CLUTCH
8月9日（土）＜irienchy、 福岡の夜にいます。＞ 大橋カフェ・ド・トワレ
8月10日（日）＜BBB PRESENTS construction Vol.56＞ 宇部・LIVE HOUSEBBB
9月2日（火）＜切磋琢磨＞ 新宿SAMURAI
関連リンク
◆irienchy オフィシャルサイト
◆irienchy オフィシャルX
◆irienchy オフィシャルInstagram
◆irienchy オフィシャルYouTubeチャンネル
◆irienchy オフィシャルTikTok