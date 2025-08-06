「はい可愛い」「新勝利の女神」「いいなぁ〜」人気タレントが清水ホーム戦に来場決定
清水エスパルスは5日、ホームで16日に開催されるJ1第26節・横浜F・マリノス戦に、モデル・タレントのゆうちゃみさんが来場することを発表した。
試合は18時30分にキックオフ。ゆうちゃみさんは試合前にピッチで激励挨拶と歌唱を行う予定となっている。
クラブは公式X(旧ツイッター/@spulse_official)でゆうちゃみさんからのメッセージ動画を投稿。「アイスタで一緒に素敵な思い出を作りましょう」と呼びかけたゆうちゃみさんに対し、「はいかわいい」「新勝利の女神」「楽しみ」「いいなぁ〜」などの反応が寄せられた。
