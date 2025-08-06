◇セ・リーグ 巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日 東京D）

森田のHonda鈴鹿時代の監督だった久芳修平氏（60）が、ネット中継で投球を見守った。社会人時代の3年間、手塩にかけてエースへと成長させた教え子がようやくプロ初勝利。喜びと祝福のメッセージを寄せた。

まずは本当におめでとう。投げると聞いて、ジャイアンツTVに登録して見守っていました。プロに入ってケガをしたけど、それを乗り越えられたからか、社会人時代よりも顔が引き締まって見えました。ああ、相当な努力をしたんだなと感動しました。

21年に私が監督になった時はパッとしない選手でしたが、最後はうちの大エース。たくさん助けられました。転機は22年の都市対抗（2次）予選。ヤマハ戦で6回から2番手で登板させたけど、5点差を8、9回で逆転されてサヨナラ負け。あの負けからピンチでの気持ちの持ちようが変わったように感じます。

それまではどうしてもピンチになると守りに入っていたが「どんどん攻めろ」とあの敗戦の後は何度も伝えました。そのおかげかは分かりませんが、ピンチでもどんどん攻めるピッチャーになり、考え方もポジティブになったように感じます。今日もピンチで2度も村上を抑えたあたりはさすがの一言です。

昨年12月に顔を見せてくれた時、「来年は背水の陣で頑張れ」と伝えると「任せてください。大丈夫です」と言ってくれました。ようやくつかんだ初勝利。これからもローテーションに入って、背番号47が似合う投手になっていってください。