◇セ・リーグ 巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日 東京D）

巨人のリチャード内野手（26）は2回にしぶとく先制の適時内野安打。この一打がチームの決勝打となった。

「7番・三塁」に入って11試合連続の先発出場。0―0で迎えた2回だ。1死から岸田、大城卓の連打で一、二塁。ここで第1打席に入ったリチャードは相手先発右腕・アビラが1ボールから投じた2球目、低めスライダーを叩いた。

バットは折れたが、打球は三遊間の深い場所へのゴロとなり、遊撃・伊藤がグラブではじく間に二走・岸田が激走を見せて先制のホームインを果たした。

前日5日のカード初戦では1―2で迎えた7回2死の場面で起死回生の4号同点ソロ。弾丸ライナーで右翼スタンドに突き刺さる衝撃的な一発で、8回に飛び出したキャベッジの13号決勝3ランを演出した。

前日は2発を含む3安打4打点のキャベッジが単独でお立ち台に上がったが、この日はプロ初先発で初勝利した森田の前にリチャードがお立ち台へ。「気持ちです！」とまずは第一声を発すると、「バット折れたんですけど、みんなの思いが乗って…ヒットになったと思います」とかみしめるように語った。

ここで前日の同点弾についてインタビュアーから「見事な一本」と声をかけられると「………それは昨日のことなんで。昨日聞いてほしかったです」と“リチャード節”。スタンドから笑い声が起きると、インタビュアーも「そうでしたか…」と苦笑いを浮かべて恐縮した。

それでも、改めてこの日の一打について聞かれると「ほんとに…守備で迷惑かけないように…やってたので。えーと…。タイムリー打てて良かったです」とリチャード。

「一生懸命やるだけだと思うので、また球場に足を運んでもらって。応援よろしくお願いします」と最後までクールに決めていた。

前日5日の試合後、阿部慎之助監督（46）は「いやぁ〜あれがあるんでね。あの数字ですけど、使いたくなっちゃうんですよね」と阿部監督らしい言葉でリチャードを称えていたが、2日連続で指揮官の期待に応えた。