◇セ・リーグ ヤクルト0―2巨人（2025年8月6日 東京D）

ヤクルトは打線が不発。プロ初先発だった森田ら巨人投手陣を打ち崩せず、今季最少タイの2安打で13度目の零敗を喫した。

敵地・東京ドームでは開幕から8連敗。そのうち4度が零敗で、1試合平均で1・4点しか奪えていない。

以下、試合後の高津臣吾監督との主な一問一答。

――森田投手にやられた。

「もうちょっと（打線が）積極的にスイングしていくかなと思ったんですけどね。甘い球を見逃して、カウント進んで打たされて、という感じだったのかなと思います」

――森田投手の投球はどう映った。

「ファームの映像しか見てないので何とも言えないですけど。芯に当たった打球、タイミングが合った打球はゼロ…。（内田）壮真（の4回の右翼線二塁打）がまあまあな打球だったかなと思いますけど」

――アビラは6回2失点。

「最初の1点はコースヒットの部分もあるので、しょうがないかなと思いますけど、2点目が四球、盗塁、ボテボテのヒットだったので防ぎたかったですね」

――今季は東京ドームで開幕8連敗。

「どうですかね、打てないんでね。東京ドームでね」

――長岡選手は欠場。

「バッティングの状態が良くないのでね」