ヤクルトは今季最少タイ2安打と打線が不発 東京Dでは開幕8連敗 高津監督「打てないんでね、東京Dで」
◇セ・リーグ ヤクルト0―2巨人（2025年8月6日 東京D）
ヤクルトは打線が不発。プロ初先発だった森田ら巨人投手陣を打ち崩せず、今季最少タイの2安打で13度目の零敗を喫した。
敵地・東京ドームでは開幕から8連敗。そのうち4度が零敗で、1試合平均で1・4点しか奪えていない。
以下、試合後の高津臣吾監督との主な一問一答。
――森田投手にやられた。
「もうちょっと（打線が）積極的にスイングしていくかなと思ったんですけどね。甘い球を見逃して、カウント進んで打たされて、という感じだったのかなと思います」
――森田投手の投球はどう映った。
「ファームの映像しか見てないので何とも言えないですけど。芯に当たった打球、タイミングが合った打球はゼロ…。（内田）壮真（の4回の右翼線二塁打）がまあまあな打球だったかなと思いますけど」
――アビラは6回2失点。
「最初の1点はコースヒットの部分もあるので、しょうがないかなと思いますけど、2点目が四球、盗塁、ボテボテのヒットだったので防ぎたかったですね」
――今季は東京ドームで開幕8連敗。
「どうですかね、打てないんでね。東京ドームでね」
――長岡選手は欠場。
「バッティングの状態が良くないのでね」