タレントの杉浦太陽（４４）が６日、自身のユーチューブチャンネルを更新。育休に入ったことを報告した。

杉浦の妻でタレントの辻希美（３８）は現在第５子を妊娠中で今夏、出産予定だ。杉浦の育休は６日から３１日までで、「犁戮澂瓩辰討いΩ斥佞本当に当てはまるのかって感じなんですけれども。仕事に関してはお休みをいただいて、新しい家族が増える準備という意味の育休」と語った。

期間中は「新しいリズムをつかむ時間」だという。「今まで６人家族でわちゃわちゃ、にぎやかにやってきた流れに新しい赤ちゃんがやってきて、７人家族になる。絶対にリズムが変わる。今まで通りは絶対無理やろうから、そのリズムを習得する時間だと思っている」

５回目の出産ということで辻も不安を抱えていえるという。「今まで（出産を）４回経験しているよねってことじゃないんだよね。毎回１から大きくなって、出産までの体の変化に対応しながら（辻は）『やっぱり出産は怖い』って言っていた。本当にのん（辻）の心身のサポートをできる限りしていきたい」と話した。

また、新しい家族を迎える中で、大事にしていることを明かした。１つは、新生児の１つ上の子どものメンタルケアだという。親の関心が新生児に向きすぎてしまうと「幸空（第４子）に関しては寂しい気持ちもうまれると思う。メンタルケアをしっかりしてあげようと思う」と語った。

もう１つは「妻の産後ケア」。「（辻に）なるべくゆっくりしていただきながら、みんなで協力していきながらやっていきたい」と笑顔を見せた。