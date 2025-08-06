広島は６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に８―５で快勝した。

相手先発・東には試合前まで３敗（１勝）、防御率１・３５と苦戦していたが、この日は攻略に成功。４番・末包昇大（２８）が９号２ランを含む３安打２打点、６番のエレフリス・モンテロ（２７）も２試合連続弾の５号２ランなど、終わってみれば１３安打８得点と打線が機能した。

先発・大瀬良大地（３４）は６回途中まで５失点しながらも、打線の援護と好リリーフのアシストを受け、今季５勝目を挙げた。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答。

――打線が１３安打８得点。初回からつながりを見せていた

新井監督 そうやね。みんないいスイングだったと思います。相手のエースからこれだけ点を取ってくれて。そこはチームとして自信にしていいと思います。

――敵左腕の得意球であるチェンジアップを数多くしとめた

新井監督 各自が狙い球をしっかりと決めて。スエ（末包）にしても逃さず一振りでしとめている。いいバッティングだった。

――末包は７月３１日から６試合連続で４番起用

新井監督 少しずつ成長していると思いますよ。内容もいい打席が多いし、凡打の内容も良くなっているので。今やっていることを継続してもらいたいなと思います

――５失点しながらも先発・大瀬良も粘り強くなげたか

新井監督 粘り強く、球を散らしながら投げたと思います。

――８月６日は広島にとって、特別な日。勝利して試合を終えたが？

新井監督 もちろん広島にとって８月６日というのは特別な日ですし、８０年という節目の年でもありますし、そういう特別な日にいい試合ができてよかったと思います。