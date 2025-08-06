◆天皇杯 ▽ラウンド１６ 町田１―０京都（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで京都と対戦し、１―０で勝利。クラブ史上初めて天皇杯８強入りとなった。一進一退の攻防を繰り広げる中、後半１４分にＦＷ藤尾翔太が先制点を決めると、そのまま逃げ切った。後半戦から公式戦８連勝となり、黒田剛監督は「またクラブの歴史にも１つ、（新たな）扉を開けることが出来た」と笑顔を浮かべた。

黒田監督はこの試合で、今季主に左ウィングバックを務めてきた日本代表ＤＦ中山雄太をボランチで起用。攻守において中盤で存在感を見せた中山に、指揮官は「頭脳的、戦術的にもうまくコントロールできる選手。色々試しながら使っていくことも、我々の駒を増やすことにつながる」と評価した。

中山は６月２１日の鹿島戦（２〇１）でケガから１か月ぶりの復帰をして以降、４試合ともベンチスタート。町田は現状ウィングバックで日本代表ＤＦ望月ヘンリー海輝とＤＦ林幸多郎が存在感を発揮。ＤＦ菊池流帆の復帰以降、３バックも安定しているだけに、中山のボランチ起用がはまれば大きい。

京都戦の準備にあたって、練習からボランチに入ることが増えた中山は「練習から手応えがあったので、練習通りやればいけるかなと。僕としては行ける自信もありました」。中盤の競り合いで優位性を作りつつ、攻撃でもアクセントを加えた２８歳は「結果が欲しかった。個人の思いもそうですし、チームとしてもこのラウンドで退いてきたというのがある。歴史を１個積み上げようという意味では、今日の結果を取る一員になれたのは大きかった」とうなずいた。