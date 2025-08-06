東北日本海側では、７日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】今後の東北・全国の天気

［気象概況］

低気圧が日本海にあって、東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は７日にかけて、日本海から北日本へ進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気や日中の気温上昇の影響も加わるため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、東北日本海側では、７日は、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

［雨の予想］

６日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ２００ミリ

東北太平洋側 １２０ミリ



なお、２４時間降水量２００ミリは、秋田や山形の８月の月降水量平年値を超える降水量になります。



［防災事項］

東北日本海側では、７日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の東北の天気

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより