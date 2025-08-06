【東北天気】東北日本海側では7日未明から夜遅くにかけて土砂災害・低い土地の浸水などに厳重に警戒 24時間降水量は多い所で200ミリ予想 今後の天気を画像で 気象庁
東北日本海側では、７日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
低気圧が日本海にあって、東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は７日にかけて、日本海から北日本へ進み、寒冷前線が東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気や日中の気温上昇の影響も加わるため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
このため、東北日本海側では、７日は、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
［雨の予想］
６日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ４０ミリ
東北太平洋側 ４０ミリ
７日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ６０ミリ
東北太平洋側 ４０ミリ
６日１８時から７日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ２００ミリ
東北太平洋側 １２０ミリ
なお、２４時間降水量２００ミリは、秋田や山形の８月の月降水量平年値を超える降水量になります。
［防災事項］
東北日本海側では、７日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■今後の東北の天気
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより