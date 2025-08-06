ロシアから「核の脅し」を受けるウクライナのオレクシー・ソボレフ経済・環境・農業相が６日、大阪・関西万博会場で読売新聞の単独インタビューに応じた。

広島が迎えた８０回目の原爆忌に際し、核兵器は「二度と使われるべきではない」と強調した上で「脅しであっても非人道的であり、屈服させることもできない」と述べ、ロシアを非難した。

ソボレフ氏は４２歳。ユリヤ・スビリデンコ経済相（現首相）の下で経済省次官などを務め、７月の内閣改造で経済、環境、農業担当の３省を統合した新省庁の大臣に抜擢（ばってき）された。

取材に対し、子供の頃に「はだしのゲン」のアニメを見て心を痛めたと打ち明け、荒廃した国土から繁栄を築いた日本の経験が戦時復興を目指すウクライナには「頼りになる」と指摘。破壊された工場・住宅再建への投資や地雷除去などでの協力に期待感を示した。

万博のパビリオンでは、映像で戦時下のウクライナ人の日常を伝える展示をメインにしており、来訪者は１日あたり最大で推計２万人に上るという。

ソボレフ氏は「攻撃で国全体が破壊され、人々の生活が失われたように思うかもしれないが、事実ではない」と強調。「人々の物語」を通じ、「平和を願う国が民主主義の価値を守るために戦っている」ことを伝えようとしていると説明した。

２日前に東京で偶然入った飲食店ではウクライナ国旗が掲げられ、収益の一部を寄付に回していると聞いたという。ソボレフ氏は「日本のサポートをひしひしと感じた。帰国したら、日本がウクライナを本当に気にかけてくれていると国民に伝えたい」と述べた。

（聞き手・中西賢司）