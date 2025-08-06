◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―８広島（６日・横浜）

広島は、敵地では今季最多となる８得点を奪ってＤｅＮＡに勝利した。８得点は６月２１日の楽天戦（マツダ）以来。連敗を免れ、３位まで３ゲーム差に縮めた。

初回２死から中軸の３連打で２点を先制。同点の４回はモンテロが２戦連続の５号２ランで勝ち越し。５回は４番・末包が９号２ランで追加点を奪い、東を今季最短タイの５回６失点ＫＯに追い込んだ。

先発の大瀬良は、６回途中５失点と苦しんだが、打線とリリーフ陣に救われた。この日は広島に原爆が投下されてから８０年の節目。長崎で生まれ広島でプロ生活を歩んできた右腕が、特別な日を白星で飾り、５勝目（６敗）を手にした。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―ＤｅＮＡ・東投手を相手に初回から打線がつながった

「みんな、いいスイングだったと思います。相手のエースからこれだけ点を取ってくれて、そこはチームとして自信にしていいと思います」

―得意球のチェンジアップを捉えた当たりも

「各自が絞り球をしっかり決めて、スエ（末包）にしても逃さずひと振りで仕留めている。いいバッティングだったと思います」

―最近は４番起用が続く末包選手について

「少しずつ成長していると思います。内容もいい打席が多いし、凡打の内容も良くなっている。今やっていることを継続してもらいたいなと思います」

―大瀬良投手は６回途中５失点

「粘り強く球を散らしながら投げたと思います。

―末包選手がヒーローインビューで「特別な日」と

「もちろん広島にとって８月６日というのは特別な日ですし、８０年という節目の年でもある。そういう特別な日にいい試合ができて良かったと思います」