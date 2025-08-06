こんにちは。Flowersの笠原藍です！

見た目も可愛く、身体の不調も改善してくれる流行の耳つぼジュエリー。

ずっと気になっていて、ようやく施術を受けてきました！

今回はそのときの体験をレポートします♪

気になる耳つぼを押して、おしゃれにケア♡

施術の流れはこんな感じでした！

．ウンセリング

私は以前から気になっていた目の疲れの改善と

リフトアップをしたいとお伝えしました！

耳にはつぼが複数あるらしく

気になる部分を事前に伝えることで押すつぼが変わるのだそう！

⊆マッサージ

本格的な施術が始まる前に、耳を折りたたんだり、

くるくるしたり、少し引っ張られたりと

軽くマッサージしてもらっただけで、耳がポカポカしてきて、

顔周りの血流がよくなったのが分かりました！！

コリが多い人は、このマッサージもすごく痛いそうです。

パーツ選び

自分でパーツを選べるのがなにより楽しい！

あーでもない、こーでもないを繰り返して、

すごくワクワクした時間を過ごせました！

種類が豊富で、どれにしようかととても悩むので、

メインのパーツを2つほど選んで、

それに合わせて他のパーツを選ぶのがオススメ！

ぅ張棆，掘シール貼り

いよいよツボ押し。

専用のツボ押し棒で、ツボを押されながら、

選んだジュエリーをツボに貼っていきます。

私はやはり目のツボが他のツボより、痛みを感じました。

タ緤補給

耳つぼで巡りが良くなっているので、

しっかり水分を摂るようとアドバイスを受けました。

施術は30分ほどで終了。

終わったあと、いつも以上に目が開きやすく感動しました！

シールは1週間〜10日ほど貼っていました！

職場の人にも、褒めてもらえて嬉しかったです♪

オシャレとしても楽しめる耳つぼジュエリー、

ぜひ体験してみてください！

Flowers6期生 笠原藍

