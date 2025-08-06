痛気持ちいい！即効性の高い耳つぼジュエリー体験記
こんにちは。Flowersの笠原藍です！
見た目も可愛く、身体の不調も改善してくれる流行の耳つぼジュエリー。
ずっと気になっていて、ようやく施術を受けてきました！
今回はそのときの体験をレポートします♪気になる耳つぼを押して、おしゃれにケア♡
施術の流れはこんな感じでした！
．ウンセリング
私は以前から気になっていた目の疲れの改善と
リフトアップをしたいとお伝えしました！
耳にはつぼが複数あるらしく
気になる部分を事前に伝えることで押すつぼが変わるのだそう！
⊆マッサージ
本格的な施術が始まる前に、耳を折りたたんだり、
くるくるしたり、少し引っ張られたりと
軽くマッサージしてもらっただけで、耳がポカポカしてきて、
顔周りの血流がよくなったのが分かりました！！
コリが多い人は、このマッサージもすごく痛いそうです。
パーツ選び
出典: 美人百花.com
自分でパーツを選べるのがなにより楽しい！
あーでもない、こーでもないを繰り返して、
すごくワクワクした時間を過ごせました！
種類が豊富で、どれにしようかととても悩むので、
メインのパーツを2つほど選んで、
それに合わせて他のパーツを選ぶのがオススメ！
ぅ張棆，掘シール貼り
出典: 美人百花.com
いよいよツボ押し。
専用のツボ押し棒で、ツボを押されながら、
選んだジュエリーをツボに貼っていきます。
私はやはり目のツボが他のツボより、痛みを感じました。
タ緤補給
耳つぼで巡りが良くなっているので、
しっかり水分を摂るようとアドバイスを受けました。
施術は30分ほどで終了。
終わったあと、いつも以上に目が開きやすく感動しました！
シールは1週間〜10日ほど貼っていました！
職場の人にも、褒めてもらえて嬉しかったです♪
出典: 美人百花.com
出典: 美人百花.com
オシャレとしても楽しめる耳つぼジュエリー、
ぜひ体験してみてください！
Flowers6期生 笠原藍
出典: 美人百花.com
年齢に縛られず、等身大の自分に自信をもてるよう日々の自分磨きに努める努力家レディ！ 趣味は編み物とベリーダンス。体全体を使って優雅に踊る力強くも女性らしいベリーダンスを始めてから、スタイル維持のモチベもさらにアップ♪