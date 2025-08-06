以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はレディたちの心をつかんで離さない【リピ買いコスメ】を発表します♪

最優秀【リピ買いコスメ】３選を発表♡【ドラコス部門１位】CANMAKE クリーミータッチライナー

「私のようにアイラインを引くのが苦手な人にもおすすめ！」（渡邊千明さん・31歳）

「落ちにくく、豊富な色展開で下まぶたの粘膜ラインに！」（小川真子さん・26歳）

コスパの良さと豊富かつ感度の高いカラバリで、レディの間では複数買いが当たり前。極細ラインもまつ毛の隙

間埋めも自由自在。

全11色 ￥715／井田ラボラトリーズ

【デパコス部門１位】DIOR ディオール バックステージ フェイス グロウ パレット

「ハイライトにもチークにもアイシャドウにも使えて万能！」（小田ほのかさん・27歳）

「ツヤ玉が爆誕する魔法のパウダー。いい女みあふれるパケも♡」（中澤澪香さん・31歳）

多幸感あるローズゴールドをこぞって指名買い。光のヴェールをまとうようなパウダーで上品ツヤを実現。

004￥6,600／パルファン・クリスチャン・ディオール

【韓コス部門１位】rom&nd ザジューシーラスティングティント

「色持ち最高で、一気に韓国っぽいメイクになれます！」（工藤ひみかさん・26歳）

「保湿成分入りでティントなのに乾燥しにくいです♪」（八木友理恵さん・27歳）

累計販売数2000万本突破の大ヒットティントが魅力を増してリニューアル。パワーアップしたツヤと色持ち、

多彩なカラバリも注目。

全20色 ￥1,320／rom&nd

