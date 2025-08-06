「二の腕隠したいけど暑いのは、、」→【ハニーズ】へ！ 40・50代の1軍♡「優秀ブラウス」

暑さが気になる季節。でも「二の腕はなるべく見せたくない……」という大人女性にとって、夏のトップス選びはなかなかの悩みどころ。そんなとき頼りになるのが【ハニーズ】で展開されている大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】の「優秀ブラウス」。ふんわりシルエットや軽やかな素材感で気になる部分はカバーしつつ、涼しげでこなれた印象に。40代・50代のコーデにぴったりなアイテムです。しかも今ならセール価格で手に入るチャンス！ ぜひ早めにチェックしてみて。

甘すぎない大人かわいいレディーブラウス

【GLACIER lusso】「ケープブラウス」\2,980（税込・セール価格）

「さらっと軽やかなジョーゼット素材」（公式サイトより）を使用したブラウス。ふんわりと肩を包むケープデザインが、気になる二の腕をナチュラルにカバー。柔らかなシルエットでフェミニンで上品な印象もプラスされています。きれいめなデザインはオンオフ問わず着回しやすく、40代・50代の大人女性の頼れる一枚として活躍してくれそう。

6分袖が絶妙な大人のゆとりスタイル

【GLACIER lusso】「6分袖刺繍レースブラウス」\2,980（税込・セール価格）

チュールに刺繍があしらわれた華やかな印象のブラウス。肌見せしすぎない程よい透け感で、涼やかさと上品見えを叶えてくれるかも。二の腕をナチュラルにカバーする6分袖は、40代・50代の大人女性に嬉しいポイント。デイリーカジュアルはもちろん、オフィスでも活躍しそうです。

立体プリーツで一気にコーデ格上げ

【GLACIER lusso】「プリーツブラウス」\2,980（税込・セール価格）

公式オンラインサイトで「1枚で着映える」「さっと着るだけで一気に旬スタイル」と、紹介されているブラウス。立体感のあるフロントプリーツがアクセントになってくれます。肩まわりや二の腕をふんわりカバーしてくれる6分袖は、大人女性にも嬉しい仕様です。クロップド丈は、トレンド感の演出とスタイルアップも期待できそう。ジョーゼット素材で上品さもキープ。パンツにもスカートにも好相性な一枚です。

体型カバーも華やかさも一枚で

【GLACIER lusso】「フリルネックブラウス」\2,980（税込・セール価格）

大人の甘さと上品さを両立した絶妙なデザインのブラウス。大きめなリボンとフリルネックで、顔まわりを華やかに見せてくれます。ふんわりと大きく広がる袖で二の腕を、ゆったりした幅と長めな丈感でお腹やお尻まわりをさりげなくカモフラージュ。体型カバーしつつ、涼しげな麻調素材で夏も快適に過ごせそうです。公式オンラインサイトによると「ひんやり快適な『接触冷感』と、紫外線対策ができる『UVカット』の機能付き」とのこと。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ