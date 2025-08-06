【専門家が解説】わが子が性的な動きを…それって「普通の好奇心」？ 「危険なサイン」？
子どもを持つ人であれば、一度は「わが子の言動は大丈夫なのか」という不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。
特に3歳から10歳頃の子どもは、自分の体への好奇心からさまざまな行動を見せるため、それが「一般的な発達」なのか「何らかの異変のサイン」なのか、判断に迷うことも少なくありません。
「子どもが性的に思える動きをしている」「自慰行為のようなことをしているのを見てしまった」「どこで覚えたのかわからない言葉を口にする」といった相談は、幼稚園や保育園でもよく寄せられます。
こうしたとき、保護者はどのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、『子どもを守る新常識 性被害 セーフティガイド』（キンバリー・キング 著）を一部抜粋・編集し、幼稚園教諭として数多くの事例を見てきた執筆者の視点から、子どもの性的発達において「一般的」とされる行動と「要注意」な行動の見分け方、そして適切な対応方法をご紹介します。
【画像】子育て・教育支援が充実していると思う「東京23区の自治体」ランキング！2位は「文京区」、1位は？
子どもの発達、性、性的発達、セクシュアリティについて、何が「一般的」なのかを知っておくことも、大切な要素の一つです。
ここでは、3歳〜小学校低学年の幼い子どもを念頭に、幼稚園教諭としてよく見聞きする事例をベースに解説していきます。
個々の事例の検討に入る前に、わたしの中での大前提をお伝えしておきたいと思います。わたしは、幼い子どもが「性的な意図」で行動することはなく、その動機はすべて「好奇心」にあると考えています。
幼い子たちによく見られる、自分のからだを触るという行動も「からだのいろいろな部分について知りたい」「触ったときの感覚を探求したい」といった、自然な好奇心によるものだということです。
「「好奇心は、自然なものです。幼い子どもは、自分と他者との違いに気づくと、ごく自然な反応として好奇心を発揮し、探索行動に出ます。性や性差に対する自然な好奇心を、正常で健全なものとして親が受け入れることで、子どもの中に性をポジティブなものとして捉えるための土台を築いてあげることができます」
― サンドラ・キャロン（メイン大学・家族社会学教授）」
それでは、保護者からの「よくある相談事例」にお答えしていきましょう。
性的なしぐさや性的な言葉を伴う行動の変化は、幼い子にはあまり見られるものではありません。
YouTubeを楽しんでいて、たまたま性的なシーンのある動画を見てしまったり、何かの拍子にポップアップ広告をクリックして性的なコンテンツのあるサイトに誘導されてしまったりしたのかもしれません。その変化が起きた原因を知るために、お子さんに話を聞く必要があります。
本人に質問するときは、落ち着いて、優しい態度で臨みましょう。質問の内容としては、「そのお歌（その言葉）はどこで習ったの？」「その動きは何の動き？」「その動きはどこで習ってきたの？ 映画で見たのかな？」などが考えられます。本人を落ちこませてしまうことのないようにしてください。
「（その言葉や動きについて）お話ししたいことはある？ それとも、何か聞きたいことがあるかな？」。そんな言い方もできます。自分が見聞きしたことを、意味もわからず真似するのは、子どもにはよくあることです。
お子さんからの聞き取りの結果、学校や幼稚園・保育園でそうした言動を見聞きしたとわかった場合は、そのことを先生にも共有しましょう。学校や園が対策を検討してくれれば、お子さんはもちろん、ほかの子どもたちにも、それ以上の悪影響を防げるはずです。
このくらいの年頃の子どもというのは、自分のからだに興味津々なものです。お昼寝の時間に、園児たちが自分のプライベートパーツを探索している姿は、わたしも何度も目にしています。
ここで、わたしも頼りにしている性教育に関する包括的な情報を提供するサイト「性教育レスキュー（Sex Ed Rescue）」を運営するキャシー・ハンカソンさんからいただいたメールの一部を紹介したいと思います。子どもの自慰という難しいテーマについて、子どもを持つ親に向けて優しく、わかりやすく説明してくれています。
「（子どもたちは、）特定のやり方で自分の性器（またはからだ）にふれると、気持ちのよさが湧き上がってくるということを知っています。そして、その気持ちのよさは、その子が眠りにつくのを助けてくれることもあれば、気分をリラックスさせてくれることも、退屈な気分をまぎらわせてくれることもあります。
こうした自慰は、大人の自慰とは異なるものです。（中略）大人の自慰は、性的快感を得ること自体を目的としておこなわれるのが一般的です。（中略）これに対して、子どもにとっての自慰の目的は、性的快感を「得る」ことよりも、特定のやり方で自分の性器にふれると気持ちがよくなるということを「発見」することにあります。」
それ自体は気持ちのよいこと、「一般的」なことなのですから、本人に恥じさせる必要はありません。しかし、そのまま放っておいていいかと言えば、そうとも言えません。それとなく適切な方向へ誘導してあげてください。たとえば、こんな感じです。
親：ちょっと気がついちゃったんだけど、さっきソファにいたとき、ズボンに手を入れてたかな？
子ども：ごめんなさい。
親：ううん、謝らなくていいんだよ。別に悪いことしてないからね。自分のからだは自分のものだもの。でもね、プライベートパーツっていうのは、特別大事なところでしょ？ だからね、自分のプライベートパーツを見たり触ったりするときは、プライバシーが守られるところでしてほしいの。
子ども：プライバシーが守られるところって、どういうところ？
親：それはね、お家の中で、一人でいられる場所ってこと。プライバシーが守られるところ、どこか思いつく？
子ども：自分の部屋とか？
親：あたり！ 自分のお部屋は、プライバシーが守られる、プライベートな場所だね。
ですから、「この行動＝性被害を受けている兆候」と、公式のように覚えておくというわけにはいきません。しかし、「一般的」の基準を持っておけば、異変に気づくセンサーは格段に磨かれるはずです。
お子さんに、普段とは違う変わった行動が見られたときは、本人と周囲から話を聞き、専門の窓口に助けを求めてください。キンバリー・キング（Kimberly King） プロフィール
ウィーロック大学（現ボストン大学ウィーロックカレッジ）大学院教育学修士（M.S.Ed.）。自身が性被害にあったことをきっかけに、メイン大学在学中から、サンドラ・キャロン博士のアシスタントとして性被害防止活動にかかわる。幼稚園教諭として働きつつ、非営利組織「ダークネス・トゥ・ライト（Darkness to Light）」の認定ファシリテーターを務め、児童性被害予防教育の専門家として活動している。近著に『子どもを守る新常識 性被害 セーフティガイド』（東洋館出版社）がある。(文:キンバリー・キング（Kimberly King）)
特に3歳から10歳頃の子どもは、自分の体への好奇心からさまざまな行動を見せるため、それが「一般的な発達」なのか「何らかの異変のサイン」なのか、判断に迷うことも少なくありません。
「子どもが性的に思える動きをしている」「自慰行為のようなことをしているのを見てしまった」「どこで覚えたのかわからない言葉を口にする」といった相談は、幼稚園や保育園でもよく寄せられます。
この記事では、『子どもを守る新常識 性被害 セーフティガイド』（キンバリー・キング 著）を一部抜粋・編集し、幼稚園教諭として数多くの事例を見てきた執筆者の視点から、子どもの性的発達において「一般的」とされる行動と「要注意」な行動の見分け方、そして適切な対応方法をご紹介します。
【画像】子育て・教育支援が充実していると思う「東京23区の自治体」ランキング！2位は「文京区」、1位は？
幼い子どもの行動を理解するための大前提子どものからだの安全を守ることには、さまざまな要素がかかわっています。
子どもの発達、性、性的発達、セクシュアリティについて、何が「一般的」なのかを知っておくことも、大切な要素の一つです。
ここでは、3歳〜小学校低学年の幼い子どもを念頭に、幼稚園教諭としてよく見聞きする事例をベースに解説していきます。
個々の事例の検討に入る前に、わたしの中での大前提をお伝えしておきたいと思います。わたしは、幼い子どもが「性的な意図」で行動することはなく、その動機はすべて「好奇心」にあると考えています。
幼い子たちによく見られる、自分のからだを触るという行動も「からだのいろいろな部分について知りたい」「触ったときの感覚を探求したい」といった、自然な好奇心によるものだということです。
「「好奇心は、自然なものです。幼い子どもは、自分と他者との違いに気づくと、ごく自然な反応として好奇心を発揮し、探索行動に出ます。性や性差に対する自然な好奇心を、正常で健全なものとして親が受け入れることで、子どもの中に性をポジティブなものとして捉えるための土台を築いてあげることができます」
― サンドラ・キャロン（メイン大学・家族社会学教授）」
それでは、保護者からの「よくある相談事例」にお答えしていきましょう。
相談1. どこで覚えてくるのか、性的に思える動きをしたり、性的な言葉を口にしたりすることがあります。回答：要注意！
性的なしぐさや性的な言葉を伴う行動の変化は、幼い子にはあまり見られるものではありません。
YouTubeを楽しんでいて、たまたま性的なシーンのある動画を見てしまったり、何かの拍子にポップアップ広告をクリックして性的なコンテンツのあるサイトに誘導されてしまったりしたのかもしれません。その変化が起きた原因を知るために、お子さんに話を聞く必要があります。
本人に質問するときは、落ち着いて、優しい態度で臨みましょう。質問の内容としては、「そのお歌（その言葉）はどこで習ったの？」「その動きは何の動き？」「その動きはどこで習ってきたの？ 映画で見たのかな？」などが考えられます。本人を落ちこませてしまうことのないようにしてください。
「（その言葉や動きについて）お話ししたいことはある？ それとも、何か聞きたいことがあるかな？」。そんな言い方もできます。自分が見聞きしたことを、意味もわからず真似するのは、子どもにはよくあることです。
お子さんからの聞き取りの結果、学校や幼稚園・保育園でそうした言動を見聞きしたとわかった場合は、そのことを先生にも共有しましょう。学校や園が対策を検討してくれれば、お子さんはもちろん、ほかの子どもたちにも、それ以上の悪影響を防げるはずです。
相談2. 娘が、ズボンに手を入れうつ伏せになり、自慰行為のようなことをしている姿を見てしまいました。回答：「一般的」です。
このくらいの年頃の子どもというのは、自分のからだに興味津々なものです。お昼寝の時間に、園児たちが自分のプライベートパーツを探索している姿は、わたしも何度も目にしています。
ここで、わたしも頼りにしている性教育に関する包括的な情報を提供するサイト「性教育レスキュー（Sex Ed Rescue）」を運営するキャシー・ハンカソンさんからいただいたメールの一部を紹介したいと思います。子どもの自慰という難しいテーマについて、子どもを持つ親に向けて優しく、わかりやすく説明してくれています。
「（子どもたちは、）特定のやり方で自分の性器（またはからだ）にふれると、気持ちのよさが湧き上がってくるということを知っています。そして、その気持ちのよさは、その子が眠りにつくのを助けてくれることもあれば、気分をリラックスさせてくれることも、退屈な気分をまぎらわせてくれることもあります。
こうした自慰は、大人の自慰とは異なるものです。（中略）大人の自慰は、性的快感を得ること自体を目的としておこなわれるのが一般的です。（中略）これに対して、子どもにとっての自慰の目的は、性的快感を「得る」ことよりも、特定のやり方で自分の性器にふれると気持ちがよくなるということを「発見」することにあります。」
それ自体は気持ちのよいこと、「一般的」なことなのですから、本人に恥じさせる必要はありません。しかし、そのまま放っておいていいかと言えば、そうとも言えません。それとなく適切な方向へ誘導してあげてください。たとえば、こんな感じです。
親：ちょっと気がついちゃったんだけど、さっきソファにいたとき、ズボンに手を入れてたかな？
子ども：ごめんなさい。
親：ううん、謝らなくていいんだよ。別に悪いことしてないからね。自分のからだは自分のものだもの。でもね、プライベートパーツっていうのは、特別大事なところでしょ？ だからね、自分のプライベートパーツを見たり触ったりするときは、プライバシーが守られるところでしてほしいの。
子ども：プライバシーが守られるところって、どういうところ？
親：それはね、お家の中で、一人でいられる場所ってこと。プライバシーが守られるところ、どこか思いつく？
子ども：自分の部屋とか？
親：あたり！ 自分のお部屋は、プライバシーが守られる、プライベートな場所だね。
「一般的」を知って異変センサーを高めよう3人の子の母親としても実感がありますが、子どもの行動は千差万別で、「一般的」の範囲がとても広いものです。
ですから、「この行動＝性被害を受けている兆候」と、公式のように覚えておくというわけにはいきません。しかし、「一般的」の基準を持っておけば、異変に気づくセンサーは格段に磨かれるはずです。
お子さんに、普段とは違う変わった行動が見られたときは、本人と周囲から話を聞き、専門の窓口に助けを求めてください。キンバリー・キング（Kimberly King） プロフィール
ウィーロック大学（現ボストン大学ウィーロックカレッジ）大学院教育学修士（M.S.Ed.）。自身が性被害にあったことをきっかけに、メイン大学在学中から、サンドラ・キャロン博士のアシスタントとして性被害防止活動にかかわる。幼稚園教諭として働きつつ、非営利組織「ダークネス・トゥ・ライト（Darkness to Light）」の認定ファシリテーターを務め、児童性被害予防教育の専門家として活動している。近著に『子どもを守る新常識 性被害 セーフティガイド』（東洋館出版社）がある。(文:キンバリー・キング（Kimberly King）)