優秀な学生が多いと思う「岐阜の公立進学校」ランキング！ 2位「多治見北高等学校」、圧倒的1位は？【2025年調査】
岐阜県には、高い進学実績や学力水準を誇る公立高校が複数あります。地元で「優秀な学生が集まっている」と評判の進学校は、どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う岐阜の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「優秀な子が多いと聞いたことがある」（20代女性／岐阜県）、「東濃地区の進学希望者が多数集うためです」（20代男性／東京都）、「教育レベルが高く意識の高い生徒が集まる」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「岐阜高等学校は岐阜県一の進学校ですから、優秀な生徒がたくさん集まっています。異論はないと思います」（60代男性／新潟県）、「知識・姿勢ともにレベルの高い学生が多い印象を受けます」（40代女性／滋賀県）、「進学実績・校風ともに県内トップです」（60代男性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う岐阜の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：多治見北高等学校／21票2位は「多治見北高等学校」でした。地域の進学校として広く知られており、優秀な学生が集まる学校という印象を持つ人が多く見受けられました。学習意欲の高い生徒が多いという声も寄せられ、多くの学生が名古屋大学などの難関大学に進学しています。
1位：岐阜高等学校／95票1位は「岐阜高等学校」でした。県内トップクラスの進学校として知られ、東京大学や京都大学などの難関大学への合格実績が高く評価されています。偏差値の高さや伝統ある校風から、優秀な生徒が多く在籍しているという印象を持つ人が多いようです。
回答者からは「岐阜高等学校は岐阜県一の進学校ですから、優秀な生徒がたくさん集まっています。異論はないと思います」（60代男性／新潟県）、「知識・姿勢ともにレベルの高い学生が多い印象を受けます」（40代女性／滋賀県）、「進学実績・校風ともに県内トップです」（60代男性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)