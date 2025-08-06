「愛でしかない」千賀健永、メンバーの誕生日をみんなで祝福「ノーマルなのに千賀くん顔面強過ぎかっこよ」
Kis-My-Ft2の千賀健永さんは8月6日、自身のInstagramを更新。同グループのメンバー・二階堂高嗣さんの誕生日を祝福しました。
【写真】千賀健永、メンバーとの仲良しショットに反響
コメント欄では、「二階堂くんお誕生日おめでとう」「ニカ千コンビずーっと大好き」「ニカ千尊い」「ノーマルなのに千賀くん顔面強過ぎかっこよ」「待ってかわいい」「愛でしかない」「35歳おめでとう」「なんてかわいいグループ」「泣くんだけど」「仲良し感じられてうれしい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「仲良し感じられてうれしい」千賀さんは、「ニカの誕生日みんなで祝いました」とつづり、メンバーとの集合ショットを公開しました。二階堂さんが誕生日ケーキを前に座り、その周りを囲むようにして、みんなでポーズを取っています。メンバー同士の仲の良さが伝わる1枚です。
「20周年おめでとう」千賀さんは7月21日の投稿でも「20th anniversary of the formation of the group」と、メンバーとの集合ショットを公開。グループ結成20周年を迎えたことを報告しました。この投稿にファンからは、「20周年おめでとう」「美しくてかっこいい千ちゃん！これからも応援してます」など、祝福の声が寄せられています。千賀さんの今後の活躍も楽しみですね！
