英国出身の超大物ロックバンド「ピンク・フロイド」のボーカル、ギタリストであるデヴィッド・ギルモア（７９）が古代ローマ遺跡「チルコ・マッシモ」で行った歴史的ライブの映像「Ｄａｖｉｄ Ｇｉｌｍｏｕｒ ＬＩＶＥ ＡＴ ＴＨＥ ＣＩＲＣＵＳ ＭＡＸＩＭＵＳ，ＲＯＭＥ」が、９月１７、１８日に一夜限りで上映されることが６日、分かった。

今回のライブは英国など９カ国で初登場１位を獲得した９年振りのニューアルバム「邂逅」の発表（２０２４年）に伴うワールドツアーの一環で、イタリア古代ローマ時代の遺跡チルコ・マッシモで開催されたもの。

日本では９月１７日にグランドシネマサンシャイン池袋でワールドプレミア上映、９月１８日に１７都市１９館の劇場で上映される。いずれもＩＭＡＸ上映となる。９月１８日のグランドシネマサンシャイン池袋では昨年、英ロイヤル・アルバート・ホール公演を観覧した音楽評論家の伊藤政則氏が登壇する。

ギルモアは「私の音楽人生で最高のコンサートをまた体感いただけること、うれしく思います」とコメントしている。チケットはピンク・フロイドの初来日から５４周年の記念日である６日午後１０時から世界同時先行受付が開始される。

１０月１７日には今回上映されるライヴ映像を含む「ラック・アンド・ストレンジ・コンサーツ」が、日本独自パッケージ（２ＣＤ＋２ＢＤ、７インチ紙ジャケット仕様）で発売される。それぞれ単体でもパッケージとデジタルで発売される。