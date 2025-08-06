【ワシントン＝阿部真司】ロシア大統領府によると、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使が６日、モスクワを訪れ、プーチン大統領と会談し、ウクライナ情勢について協議した。

トランプ米大統領は対露制裁発動の猶予期限とする８日を前に圧力を強めており、停戦に向けた進展があったかどうかが注目される。

会談は約３時間行われた。ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は会談後、記者団に対し、プーチン氏がウクライナ紛争に関して、米国に「いくつかのシグナルを送った」と述べ、ロシア側が和平に関して何らかの提案をしたことを示唆した。

トランプ氏が会談結果について報告を受けていないとして「詳細なコメントは控える」と述べ、トランプ氏の反応を待つ考えも示した。プーチン、ウィトコフ両氏の会談は４月２５日以来で、第２次トランプ政権発足後では５回目。

トランプ氏は、米国主導の停戦交渉に応じず、ウクライナへの攻撃を続けるプーチン氏に不満を募らせており、圧力強化で譲歩を引き出したい考えだ。８日までに停戦に応じなければ、露製品を購入する第三国に「２次関税」を課すなどと警告していた。２次関税は露産原油を輸入する中国やインドなどが念頭にある。

プーチン氏は１日、和平条件として、ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東・南部４州の放棄など、ウクライナに実質的な降伏を改めて求めた。露側の主張が認められない限り、停戦には応じない構えだ。