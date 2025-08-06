「ロッテ３−１２ソフトバンク」（６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大敗して連勝は２でストップした。

先発の石川柊が乱調。５回を今季ワーストの１２安打、今季ワーストタイの８失点でＫＯ。「申し訳ない…としか言えないです」とコメントした。

三回に近藤に先制２点二塁打を浴びると、四回にも加点を許し、五回は牧原大の１号２ラン、野村の１０号３ランで一挙５点を奪われた。

吉井監督は「カーブ以外の変化球がうまく投げられてなかったのかな。それで苦しくなっちゃったですね」と分析。それでも「点は取られたけど、いいものも見えた。フォーム的にも初回はほんとにいい投げ方してた。この後、調子上がってくるんじゃないかなとは思ってます」と予告した。

打線はソフトバンク先発の大津に対し、序盤の好機を生かせず劣勢に立たされた。９点差で迎えた六回に山口の２試合連続となる２号２ラン、八回は途中出場の山本が７月５日以来となる１１号ソロで反撃。山口は「甘く来た球をしっかり仕留めることができて良かったです」、山本は「サブローさん（ヘッドコーチ）との特訓の成果が出ました」とそれぞれコメントした。

吉井監督は「２人ともホームランバッター。特に山本は久しぶりに打てたんで、これからまた調子を上げてほしいなと思ってます」と目を細めた。

２人の右の長距離砲が並ぶ打線について「もちろんありますよ」ときっぱり。「山本は何か不具合があったんでしょう。それをバッティングコーチが一生懸命、山本も自身もそうですけど、修正して。今日は山本らしい打撃だったんで。山口はファーストも守れますし、ＤＨもできますし、ありますよ。“山山”」と“山山砲”と命名し、期待を込めた。