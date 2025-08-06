「バスケットボール男子・アジアカップ、日本９９−６８シリア」（６日、ジッダ）

５４年ぶりのアジア制覇を狙う世界ランク２１位の日本は１次リーグ初戦で同７１位のシリアを下し、白星発進を決めた。

日本はテーブス、馬場、ホーキンソン、富永、吉井のスタメンで臨んだ日本。試合開始から富永の得点などで９−０とリードを奪ったが、ジリジリとシリアに詰められたが、終了間際に富樫の３点シュートが決まり、１８−１３で第１Ｑを終えた。

しかし第２Ｑは一転して劣勢に２本の３点シュートや、日本のミスから失点を重ねて逆転を許し、２２−３２に。その後も富永の３点シュートがなかなか決まらず、シリアに苦しめられ、前半は３２−４１で終えた。

それでも第３Ｑ開始早々から吉井の２本の３点シュートなどで猛追。ホーキンソンのゴール下や、馬場の３点シュートなどで逆転して突き放し、６０−５１で終えた。

最終Ｑはそのまま圧倒。最終的には３１点差をつけた。大黒柱のホーキンソンがチームトップの２６得点１３リバウンドをマーク。富永は１８得点、吉井が１７得点だった。

試合後、富永は「こんな試合をしてはダメだなという前半だった。ひっくり返せて勝利できてよかった。前半全然決まらなくてチームに迷惑かけた部分あった。後半２本決められてよかった。イラン戦が大事になる勝利できるように頑張りたい」と語った。

日本は８日の第２戦でグループ最大の難敵、世界ランク２８位のイランと対戦する。